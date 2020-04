El Gobierno les pide a los colegios privados no aumentar cuotas ni cobrar servicios adicionales

Tras dos días de reuniones con las cámaras que nuclean a los colegios privados de todo el país -en la Ciudad de Buenos Aires, por caso, el 50% del alumnado está matriculado allí-, el Ministerio de Educación de la Nación emitió un documento con recomendaciones para las instituciones de gestión privada en el marco de la pandemia.

Las medidas consensuadas incluyen no sólo el congelamiento de los aranceles, sino también no cobrar servicios directos interrumpidos -natación, transporte, seguridad, cuotas de materiales, entre otras-; diferir el pago de un porcentaje del total del arancel para aquellas familias que no puedan afrontarlos y flexibilizar o extender las fechas de pago, entre otras recomendaciones.

También solicitaron “preservar las fuentes de trabajo de docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo de las escuelas de gestión privada, asegurar el pago de los salarios, garantizar el derecho a la educación y adecuar las condiciones de trabajo remoto, en caso de que fuera necesario, para preservar la salud de trabajadores y estudiantes”. Para ello además, solicitaron “suprimir las multas y otras penalidades o accesorias durante un plazo no menor al de la cuarentena obligatoria”.

Las familias, agrega el comunicado, deberán recibir atención “a situaciones especiales, con la posibilidad de otorgar becas y ayudas transitorias conforme a la realidad de las familias y de cada institución”. Las medidas deberían implementarse tanto durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y por un plazo idéntico al transcurrido una vez concluido.

No especificaron fechas de regreso posible a las aulas. “Las instituciones se mostraron comprometidas para atender las situaciones familiares especiales en el marco de la pandemia con la posibilidad de otorgar becas o aplicar descuentos en las cuotas. Estas recomendaciones deberían ser un horizonte que lleve tranquilidad a las familias e induzcan a la responsabilidad institucional en todas las escuelas de gestión privada”, dijo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

Las entidades que participaron de la iniciativa son la Junta coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP); Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (CAIEP); el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) y la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires / Junta Nacional de Educación Privada (AIEPBA / JUNEP).