Jaime Duran Barba y Santiago Nieto, dos de los más destacados asesores políticos de Latinoamérica, compartirán en este nuevo curso académico de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) su vasta experiencia en el armado y desarrollo de campañas electorales. Titulado "Cómo se diseña una estrategia política exitosa", el programa ofrece las claves para comprender la nueva sociedad y la política contemporánea, brindando herramientas esenciales para el desarrollo de estrategias de comunicación política efectivas.

El curso de Extensión Universitaria de la USBA, la universidad creada por el Grupo Perfil, permitirá estudiar y comprender materiales concretos de campañas electorales de Argentina, Estados Unidos, Brasil y otros países para explicar las teorías a partir de casos puntuales y, de esa forma, poder dar cuenta de los errores y aciertos de distintas estrategias de la comunicación política moderna. El programa académico está destinado a políticos, consultores, periodistas, expertos en comunicación, estrategas y estudiantes de los medios que quieren manejar campañas electorales o estar al frente de la imagen de políticos y gobiernos nacionales o locales.

El curso tiene por objetivo analizar la estructura de una estrategia de campaña desde la perspectiva de los electores, con el fin de optimizar recursos y lograr resultados concretos. Ademas, se propone examinar la coyuntura actual, la imagen y la realidad de los actores políticos, a fin de comprender cuál es el mensaje capaz de movilizar a un votante. En ese sentido, el objetivo central del curso es estudiar la nueva sociedad, hija de la red, que cambió las normas de la política.

En esta oportunidad, se lanza una nueva edición del curso, que será dictado a través de la plataforma e-learning de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA). Al finalizar el programa, se entregará una certificación de Extensión Universitaria a los egresados.

Modalidad y Duración: 12 clases sincrónicas virtuales.

Días de cursada: Miércoles 19:00 a 20:20 hs

Requisitos y Herramientas: Contar con PC y conexión a internet

Docentes:

Jaime Durán Barba

Santiago Nieto Castillo

Contenidos:

16/07. Clase 1: La política y la técnica

Se abordará el estudio del discurso tradicional: radio, televisión, e Internet. Desde la comunicación de la voz, hasta la imagen y las sensaciones.

23/07. Clase 2: La nueva y vieja política

De las palabras a las imágenes, de la razón a la pos-verdad, de las ideas a los sentimientos. Los nuevos electores, hijos de la red.

30/07. Clase 3: La estrategia

Qué es y qué no es. No son eventos tácticos, ni subjetividad, ni ideología. Es una visión global, fría y racional. Parte de datos concretos obtenidos científicamente. Elementos de la Estrategia.

06/08. Clase 4: La meta

Qué se persigue en una campaña concreta. Los pasos hacia la meta, objetivos claros y mensurables. Sus repercusiones inmediatas y a largo plazo.

13/08. Clase 5: Los actores

Quiénes participan en esta campaña en todas las posiciones. Análisis de la realidad y la imagen de nuestro candidato y de sus opositores. Credibilidad. Confianza. Profundidad de imagen positiva y negativa.

20/08. Clase 6: La coyuntura

Cómo ve la gente la situación que esta viviendo, tanto en lo general como en su vida cotidiana. Sus actitudes políticas frente a la campaña o el gobierno.

27/08. Clase 7: Los Targets

Votantes duros, blandos, posibles, difíciles e imposibles en cada grupo socio demográfico. Cómo se ubica a cada target. Las relaciones entre ellos.

03/09. Clase 8: El mensaje

A dónde se dirige.Tipos de voto que se pueden buscar: positivo, negativo, pragmático, de rechazo. Cuál es el que puede mover a nuestros electores.

10/09. Clase 9: Terreno

El Terreno de la confrontación electoral. Los espacios políticos. Debemos enfrentar al adversario en el terreno más favorable. Cómo lo delimitamos.

17/09. Clase 10: Los medios de comunicación

Medios de comunicación tradicionales y nuevos. Su Integración. Importancia de cada uno de ellos para distintos tipos de mensaje. De la radio a las redes.

24/09. Clase 11: La multitud en la nueva política

Las nuevas formas de protesta que surgen en la sociedad de la Red. Protestas auto-convocadas y caos. Nuevas formas de protesta.

01/10. Clase 12: La política en la cuarta Revolución Industrial

Nuevas formas de comunicación en la época de la revolución del conocimiento. Memes, meme Drop, la virulencia para manejar la agenda. Un elector diferente y una temática diferente.

