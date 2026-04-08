Comunicación en acción: estudiá en la USBA con prácticas reales y salida laboral

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) ofrece sus carreras de Comunicación dentro de un entorno único: la redacción multimedia de Editorial Perfil, donde los estudiantes pueden formarse en contacto directo con profesionales en actividad.

Las carreras de Comunicación Periodística y Comunicación Institucional se desarrollan dentro de la redacción multimedia de Editorial Perfil, donde los estudiantes pueden formarse en contacto directo con profesionales en actividad.

La Licenciatura en Comunicación Periodística (4 años) ofrece una formación que abarca escritura, producción de contenidos, análisis del discurso, semiología y nuevas tecnologías, junto a talleres integradores y espacios de producción periodística en distintos formatos.

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Por su parte, la Licenciatura en Comunicación Institucional (4 años) está orientada a la comunicación organizacional y estratégica, con materias como Comunicación corporativa, Comunicación interna, Responsabilidad Social Empresaria, Públicos internos y Marketing, además de proyectos de comunicación institucional aplicados.

Ambas carreras cuentan con turnos mañana y noche y permiten acceder a pasantías rentadas en medios del Grupo Perfil, favoreciendo una rápida inserción laboral.

El ecosistema de formación incluye Perfil.com, Revista Noticias, Caras, Fortuna, Net TV, Canal E y Radio Perfil, lo que garantiza una experiencia real en medios de comunicación.

Los cupos son limitados y la inscripción ya está abierta.

Más información:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 5060-8474