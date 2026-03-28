Comunicación en acción: formación y práctica profesional en la USBA

Las Licenciaturas en Comunicación Periodística y Comunicación Institucional combinan formación teórica con experiencia práctica en medios reales, incluyendo pasantías rentadas y participación en la producción de contenidos multiplataforma.

La Licenciatura en Comunicación Periodística tiene una duración de cuatro años y ofrece una formación integral que abarca desde los fundamentos del periodismo y la escritura, hasta el desarrollo en formatos digitales, audiovisuales y documentales. El plan incluye materias como Producción periodística, Cibercultura, Teoría del Estado, Marketing, Análisis del discurso y Semiología, además de talleres de periodismo digital, gráfico y audiovisual.

En paralelo, la Licenciatura en Comunicación Institucional prepara a los estudiantes para desarrollarse en el ámbito organizacional. A lo largo de la carrera se abordan contenidos como Planificación de la comunicación corporativa, Gestión de la comunicación interna, Responsabilidad Social Empresaria, Públicos internos y Comunicaciones Integradas de Marketing.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ambas carreras incluyen talleres integradores en todos los años, donde los estudiantes aplican sus conocimientos en proyectos reales, fortaleciendo su perfil profesional.

La cursada se ofrece en turno mañana y turno noche, facilitando el acceso a distintos perfiles de estudiantes.

El entorno de formación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) se desarrolla en su sede ubicada en California 2731, en el barrio porteño de Barracas, dentro del edificio de Editorial Perfil. Allí funciona una redacción multimedia activa, donde se producen contenidos para Perfil.com, Revista Noticias, Caras, Fortuna, Net TV, Canal E y Radio Perfil, entre otros medios. Este contexto permite a los estudiantes tener una experiencia directa con el mundo laboral, comprendiendo las dinámicas reales de producción, edición y gestión de la comunicación desde el primer día.

Más información:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 5060-8474