Gelpi, Perczyk, Brumana y Fontevecchia participaron de la clausura del evento educativo

La cuarta edición del Foro de Líderes por la Educación, que se llevó a cabo ayer en el Centro Cultural Kirchner, culminó con las palabras de Luisa Brumana, directora de Unicef Argentina; Ricardo Gelpi, rector de la UBA; Jorge Fontevecchia, presidente y CEO de Perfil y Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación.

El foro contó con la participación de distintos ministros de Educación, provenientes de todo el país, además de rectores, docentes, alumnos de escuelas pre universitarias, investigadores y representantes tanto del sector corporativo como de la sociedad civil. El mismo se transmitió en vivo por streaming, mediante las plataformas de Perfil, Unicef y la Universidad de Buenos Aires, quienes estuvieron a cargo de la organización.

Tras la finalización de las diferentes mesas de debate, Jorge Fontevecchia agradeció a los presentes en el CCK y a quienes vieron las transmisiones. El Ceo de Perfil expresó: "Desde hace años se realizan simposios, encuentros y foros como este, pero sobre temas económicos, por ejemplo, se habla de Vaca Muerta, sobre el Litio, o las energías renovables. Hace cuatro años, cuando inició este foro en otro gobierno y contexto, pero con la misma narrativa, nosotros nos encontramos sorprendidos de que no existiera ninguno que hablara sobre Educación".

Además agregó que, según la ONU, existen tres tipos de índices que construyen el capital total de una nación y estos son: los recursos naturales, el capital en infraestructura y el capital humano, que es medido en cuanto a salud y educación pública. En ese marco, Fontevicchia señaló: "el capital humano es el factor económico más importante de un país y una sociedad, pero nosotros vimos que siempre se ponía foco en los otros elementos. Nosotros hacemos estos simposios con el objetivo de percibir a la educación como un valor económico".

Por su parte, Luisa Brumana comentó: "Quiero celebrar la continuidad de este espacio de debate y escucha sobre la educación, que pone en el centro el capital humano. Este espacio que impulsamos se sostuvo aún en momentos difíciles como fue la pandemia". La directora de Unisef Argentina añadió: "quiero destacar la amplitud, la pluralidad y la representatividad federal de los referentes que fueron convocados al debate de hoy. Espacios como este contribuyen a dar visibilidad a la agenda fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de un país, que es la educación".

En la misma línea, Ricardo Gelpi destacó la "calidad, variedad y pluralidad de las ponencias de este foro", y agregó: "En Argentina debemos tener más encuentros como este, en los que se debatan temas como las políticas de educación en todos sus niveles. Esto es importante porque la educación forja personas y sociedades, entonces es el mundo".

El último de los miembros de la mesa de cierre en brindar su opinión fue el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, quien destacó la importancia de este espacio por tratarse de un "debate público, que no no es un debate sobre slogans, sino que abarca la profundidad que requiere la política educativa, que no entra en 140 caracteres". Además, señaló que es muy importante debatir sobre la "política educativa, más allá de la educación como un concepto abstracto" y dijo que "también hay que problematizar sobre las decisiones que hay que tomar para mejorar la educación de Argentina".

Cómo fue la apertura

El evento contó con las palabras de apertura y bienvenida a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación; Olga Isaza, representante adjunta de Unicef en Argentina y Leonardo Garnier, asesor especial del Secretariado de las Naciones Unidas. En ese sentido, Rodrigo Lloret dijo: "Es un orgullo dar continuidad a un evento que tiene como único tema de discusión a la educación. Mientras otros grupos de medios se concentran en temas comerciales o financieros, Perfil prefiere concentrarse en la educación, porque creemos que es el principal motor de un país".

En la misma línea, Isagaza expresó: “Para UNICEF es una alegría celebrar por cuarto año consecutivo esta alianza, con el fin de debatir un tema absolutamente relevante. Porque, a partir de la pandemia, se evidenciaron cuáles son los desafíos y las brechas que existen en el sistema educativo y cómo la educación puede ofrecer un salto cualitativo en el desarrollo de los países”.

Cabe mencionar que esta edición se diferenció de las anteriores porque la misma se desarrolló en la previa de la Cumbre por la Transformación de la Educación, una reunión que se celebrará a fines de septiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en respuesta a una crisis mundial de la educación en materia de igualdad, inclusión, calidad y pertinencia. En ese marco, Leonardo Garnier, quien estuvo presente a través de un video, compartió con los presentes detalles relativos a la importancia de esta cumbre y los desafíos que tienen las naciones en relación a la educación, en el contexto de la postpandemia.

Garnier comentó: "a pesar de los avances que se produjeron en materia de educación durante las dos primeras décadas del siglo XXI, no estábamos ni cerca de lograr el objetivo de transformar la educación en un derecho humano. Millones de niños seguían fuera de la escuela y, de los que asistían muchos ni siquiera estaban aprendiendo lo básico. En esas condiciones se convocó a la cumbre por la Transformación de la Educación, como un evento político, que tiene como fin garantizar realmente una educación de calidad para todos, como habíamos acordado en el cuarto objetivo para el desarrollo sostenible".

