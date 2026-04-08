Posgrado en Periodismo de Investigación: reunión informativa en la USBA

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) organiza reuniones informativas para dar a conocer su Posgrado en Periodismo de Investigación, una propuesta académica orientada a formar profesionales capaces de investigar, analizar y producir contenidos periodísticos de alto impacto.

El posgrado se desarrolla en la sede de Barracas, dentro de la redacción multimedia de Editorial Perfil, un entorno que permite a los estudiantes formarse en contacto directo con la práctica profesional y comprender el funcionamiento actual de los medios.

Durante la cursada, se trabajan herramientas vinculadas a la búsqueda de información, verificación de datos, análisis de grandes volúmenes de información, construcción de relatos periodísticos y desarrollo de investigaciones complejas.

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El plan de estudios combina contenidos teóricos y prácticos, incluyendo áreas como periodismo de datos, investigación aplicada, técnicas de entrevistas, análisis del discurso, acceso a fuentes y producción de contenidos multiplataforma.

Este enfoque integral permite a los estudiantes adquirir una mirada crítica sobre la realidad y desarrollar investigaciones periodísticas adaptadas a los desafíos del ecosistema digital.

Asimismo, el programa impulsa la elaboración de trabajos de investigación propios, acompañados por docentes con experiencia en el campo profesional, lo que fortalece la inserción laboral de los egresados.

Las charlas informativas se realizan todos los martes a las 18.30 y constituyen una oportunidad para conocer en detalle la propuesta académica, resolver dudas y obtener información sobre la inscripción.

Reunión informativa: Martes a las 18.30

Más información:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 5060-8474