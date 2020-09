Regreso a clases: supervisores le responden al gobierno de CABA con un pronunciamiento masivo

La misiva, que en realidad tiene entidad de comunicado, publicada mediante Google Docs, va dirigida al jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodriguez Larreta, y a las dos autoridades de la Ciudad más comprometidas en este conflicto, la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el ministro de Salud, Fernan Quirós.

El pronunciamiento fue lanzado luego del anuncio de la Ciudad de una propuesta de plan para el retorno a clases a partir del 5 de octubre. El texto de los docentes surge en un contexto de agitado debate, marcado por la resistencia del gobierno de la Ciudad ante los argumentos sanitarios, organizativos y pedagógicos, esgrimidos por los trabajadores de la educación, y la postura de las autoridades del área de Nación que descartan, por el momento, toda posibilidad de una vuelta a clases.

La labor de los Supervisores es esencial en el quehacer educativo, ya que conforman los equipos de trabajo que analizan la gestión en todas las modalidades: educación técnico profesional, educación artística, educación especial, educación permanente de jóvenes y adultos, educación rural, educación intercultural bilingüe, educación domiciliaria y hospitalaria y educación en contextos de encierro. Velan por la implementación de las Políticas educativas del Ministerio de Educación que se encuentran en el Diseño Curricular. El Diseño Curricular es donde están todos los contenidos y metodologías apropiadas para el proceso de enseñanza - aprendizaje de acuerdo a cada nivel (inicial, primario, secundario y superior). También tienen que trabajar con lo pedagógico o sea lo educativo, con el plano administrativo y con la comunidad escolar.

El pronunciamiento de los Supervisores de CABA se puede firmar electrónicamente, incorporando en campos específicos: nombre y apellido, y DNI

"Este colectivo que aquí se manifiesta, es absolutamente plural y diverso, y la única condición que nos nuclea es la necesidad de trabajar articuladamente y con responsabilidad", señala en uno de los párrafos iniciales el comunicado.

Más adelante, dejan por sentado que el protocolo presentado no constituye una propuesta pedagógica y que no fue consultada ni construida con el cuerpo de Supervisores, y "que la misma presenta un sinnúmero de puntos objetables, que dan cuenta de la forma unilateral en la que fue diseñada".

"En un breve lapso, hemos asistido perplejos a tres propuestas de las que nos anoticiamos por los medios de comunicación. Todas ellas insisten con una revinculación presencial de los alumnos y alumnas más postergados, que desconocen la emergencia sanitaria y el riesgo que implica para docentes y estudiantes", subraya.

Los docentes lanzaron una fuerte campaña en redes sociales con los hashtag #nuncadejamosdedarclases y #docentesenseñando

En una clara defensa de su rol profesional indican, haciendo referencia a la Lic. en Ciencias Políticas, Soledad Acuña, “En ese pretendido atajo que toma al desconocernos, la Ministra pierde de vista la importancia del rol de los y las supervisoras quienes aportan una mirada profesional sobre las singularidades que el territorio presenta. Lejos de sumarnos a una construcción colectiva se desconoce el estatuto docente, nombrando personal por fuera del mismo”.

Y amplían, “Queremos hacer foco en el problema que contienen todas las propuestas de regreso a la presencialidad hasta ahora presentadas por la Ministra: No consideran lo expresado por el Ministerio de Educación de la Nación. Son protocolos generales. Plantean estrategias que desconocen la realidad de las escuelas tanto pedagógicas como de infraestructura. No tienen en cuenta las trayectorias escolares individuales y su seguimiento”.

Como para no dejar dudas sobre el desacuerdo que tienen con los planes de retorno a clases presenciales, subrayan: “Es por eso que sostenemos que no acompañamos los planes de retorno presentados, porque no contemplan tres requisitos fundamentales: La aprobación de los protocolos por parte del Ministerio de Salud de la Nación. El equipamiento de todos y cada uno de los estudiantes que concurren a las escuelas públicas de la CABA, tanto con computadoras, como con conectividad”.

Y reclaman, “convocatoria a mesas de trabajo colectivo con los y las supervisoras para consensuar una perspectiva pedagógica, ya que es una jurisdicción con gran desigualdad e inequidad, que necesita respuestas diversas”.

El agitado contexto del debate.

El pasado 21 de septiembre los máximos representantes de educación de la Nación recibieron a sus pares porteños. Durante el encuentro analizaron la propuesta del regreso a las clases en espacios abiertos.

Fue el mismo ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, el encargado de comunicar que no había existido acuerdo. Además de remarcar que se llegó a definir "una agenda de trabajo" y aclarar que "en ningún momento se planteó que los chicos pueden volver a las plazas o patios de las escuelas". "Lo que se llegó a discutir hoy es cómo establecemos el acuerdo de lo que debe ser el primer paso a dar, que no es un paso educativo sino un paso epidemiológico en la realidad de una pandemia", agregó.

La propuesta de retorno a la presencialidad del gobierno de la Ciudad está dividida en etapas. La primera incluiría a unos 6.500 chicos que por problemas de conectividad, sociales o familiares, perdieron por completo el vínculo con la escuela. Luego, se sumarían los alumnos de primer grado y en una tercera etapa ingresarían los jóvenes de quinto año.

La situación de conectividad se vio agravada en todo el país, producto del gran error que significó el abandono de los planes de entrega de equipos informáticos portátiles (notebooks) y programas de acceso a la conectividad, durante la gestión de Mauricio Macri. "Conectar Igualdad" se llamó a nivel nacional y “Plan Sarmiento” en la Ciudad. “La modificación de las perspectivas pedagógicas” fue uno de los argumentos esgrimidos por las autoridades educativas de CABA para dejar de entregar equipos a los estudiantes.

FeL