USBA llega a la Feria del Libro con becas, actividades y su propuesta educativa

En una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) vuelve a participar con un stand propio donde presentará su propuesta académica y abrirá nuevas oportunidades para quienes quieran formarse en comunicación.

Ubicada en el Pabellón Ocre, stand 3242, la universidad invita a los visitantes a acercarse y conocer de cerca su modelo educativo, que combina formación académica con práctica profesional en un entorno real de medios.

Un espacio para descubrir cómo estudiar comunicación hoy

Durante toda la feria, el stand de USBA funcionará como un punto de encuentro para quienes estén interesados en estudiar Comunicación Institucional o Comunicación Periodística. Allí se podrá acceder a información sobre planes de estudio, modalidad de cursada y salida laboral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La propuesta de la universidad se destaca por su inserción dentro de una redacción activa, donde los estudiantes pueden vincularse desde el inicio con el mundo profesional y entender cómo se construyen los contenidos que marcan agenda.

Inscripción abierta a becas

Como parte de su participación en la feria, USBA impulsa la inscripción a becas para sus carreras. Las personas interesadas ya pueden anotarse de manera online y participar por la posibilidad de estudiar en la institución.

Formulario de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQUY-Fj2C9CxPsbIoSVG4ripy7zAp0Rgb7tCX6VI_mrfE_Yg/viewform

Una experiencia para acercarse a la universidad

Además de la información académica, el stand ofrecerá actividades, interacción con el equipo de USBA y la posibilidad de resolver dudas en el momento. La iniciativa busca generar un vínculo directo con futuros estudiantes y acercar la universidad a nuevos públicos.

¿Dónde encontrar el stand?

Stand 3242 – Pabellón Ocre, La Rural