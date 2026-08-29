Día del Abogado: por qué se celebra este 29 de agosto y quién es la figura histórica que dio origen a la fecha

El calendario argentino tiene una fecha dedicada especialmente a quienes ejercen una de las profesiones centrales del sistema judicial: cada 29 de agosto se celebra el Día del Abogado. La jornada busca reconocer la labor de los profesionales del derecho y su intervención en la defensa de los derechos, el acceso a la Justicia y el cumplimiento de las normas.

La elección de esta fecha no fue casual. El día coincide con el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, una de las figuras intelectuales y jurídicas más importantes de la historia argentina. Su pensamiento tuvo una influencia decisiva en la organización institucional del país y, particularmente, en la elaboración de las bases que posteriormente sirvieron para la Constitución Nacional.

La conmemoración fue establecida en 1958, cuando se decidió adoptar el 29 de agosto como una jornada destinada a homenajear a los abogados argentinos y, al mismo tiempo, recordar el legado de Alberdi.

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Juan Bautista Alberdi, el hombre detrás de la fecha

Alberdi nació el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán, pocos meses después de la Revolución de Mayo. Fue abogado, jurista, escritor, periodista, diplomático y uno de los principales pensadores políticos argentinos del siglo XIX.

Su figura quedó especialmente asociada a la construcción institucional de la Argentina. Una de sus obras más influyentes fue “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, publicada en 1852.

En ese trabajo desarrolló una serie de ideas sobre cómo debía organizarse el país después de décadas de enfrentamientos políticos. Sus propuestas tuvieron una fuerte influencia sobre los constituyentes que participaron en la elaboración de la Constitución Nacional de 1853.

Entre los ejes de su pensamiento aparecían la necesidad de establecer un sistema republicano, fortalecer las instituciones, garantizar derechos y promover el desarrollo económico y social del país.

Por esa influencia, Alberdi es considerado una de las personalidades fundamentales para comprender el proceso de organización constitucional argentina.

¿Por qué el Día del Abogado se celebra el 29 de agosto?

La explicación se encuentra precisamente en la fecha de nacimiento de Alberdi. La elección de su natalicio permitió convertir la jornada en un reconocimiento tanto a la profesión jurídica como al legado de uno de los principales referentes del derecho y del pensamiento constitucional argentino.

La fecha fue adoptada oficialmente en 1958, y desde entonces cada 29 de agosto los colegios y entidades profesionales vinculadas con la abogacía realizan distintas actividades para destacar la importancia de la profesión.

La elección de Alberdi también tiene un significado institucional. Su trayectoria estuvo estrechamente relacionada con algunos de los grandes debates que atravesaron la construcción del Estado argentino: la organización nacional, la división de poderes, las libertades individuales y el funcionamiento de las instituciones.

El rol de los abogados en la sociedad

La fecha no apunta únicamente a homenajear a quienes cuentan con un título de abogado. También pone en primer plano el papel que tiene el derecho en la vida cotidiana y en el funcionamiento de las instituciones.

Los abogados intervienen en ámbitos muy diferentes: desde conflictos civiles, laborales y comerciales hasta causas penales, cuestiones de familia, litigios administrativos y procesos relacionados con derechos constitucionales.

Además de representar a personas y empresas ante los tribunales, pueden desempeñarse en organismos públicos, empresas privadas, universidades, estudios jurídicos y distintas áreas vinculadas con la administración de Justicia.

En ese sentido, la profesión ocupa un lugar relevante dentro del sistema institucional porque los abogados actúan como representantes de sus clientes y como operadores del sistema jurídico.

Alberdi y la Constitución Nacional

La influencia de Alberdi sobre la Constitución de 1853 es uno de los principales motivos por los que su figura fue elegida para representar a la profesión.

Su obra “Bases” planteó una serie de principios sobre la organización política y económica que debía adoptar la Argentina. El texto fue escrito en un momento de profundas transformaciones, luego de la caída de Juan Manuel de Rosas y en medio del proceso que desembocaría en la organización constitucional del país.

Alberdi defendía la necesidad de construir instituciones estables y de establecer reglas capaces de garantizar derechos y ordenar la convivencia política.

Aunque muchas de sus ideas fueron discutidas y reinterpretadas con el paso del tiempo, su influencia histórica sobre el constitucionalismo argentino permanece como uno de los aspectos centrales de su legado.

El Día del Abogado permite reconocer a quienes trabajan en distintas áreas jurídicas y, al mismo tiempo, recordar que detrás de las leyes y los códigos existen principios vinculados con la defensa de derechos, las garantías individuales y el funcionamiento de las instituciones.

CS