A pesar de que el feriado por el Día de la Independencia, conmemorado el próximo 9 de julio, está a la vuelta de la esquina, los argentinos ya piensan en los fines de semana largos restantes de 2026. Según el calendario oficial, en agosto llegará un asueto que extenderá el receso semanal por 3 días.

El Día de la Independencia en Argentina se celebra ese día porque el 9 de julio de 1816, se firmó la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en el Congreso de Tucumán. Además, fue en esta misma asamblea donde se organizó el plan de guerra que liberaría a la Nación y a otros países, liderado por uno de los próceres más importantes de la época.

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17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

El próximo feriado en el calendario ocurrirá el lunes 17 de agosto, ya que se conmemora el paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el Padre de la Patria. El prócer falleció el 1850 en Francia a causa de un agravamiento de distintas enfermedades crónicas y actualmente sus restos descansan en su mausoleo, encontrado en la Capilla Nuestra Señora de la Paz.

El próximo feriado en el calendario ocurrirá el lunes 17 de agosto, ya que se conmemora el paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el Padre de la Patria.

El Libertador de América nació en 1772 en Yapeyú, Corrientes, e inició su carrera militar en España, donde sirvió al ejército por 22 años. Sin embargo, cuando regresó a Argentina, decidió unirse a la lucha por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y destacó por su liderazgo frente al Regimiento de Granaderos a Caballo y al Ejército del Norte, donde sucedió al general Manuel Belgrano.

Uno de los hitos más importantes de su vida, además de la liberación de Argentina contra la dominación española, fue el Cruce de los Andes, sucedido en 1817. Gracias a sus victorias en las batallas de Chacabuco y Maipú, liberó a Chile y se convirtió en Capitán General. Luego el 28 de julio de 1821 proclamó la Independencia de Perú, donde fue designado como Protector de la Nación.

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Fines de semana largos en el segundo semestre de 2026

Además del receso extendido por el feriado mencionado, aún faltan algunos fines de semana largos durante la segunda mitad de 2026. El lunes 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, anteriormente conocido como Día de la Raza, por lo que se extiende la pausa hasta esa fecha.

Por otro lado, el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional, pero el feriado se trasladó al lunes 23, por lo que también se extenderá el fin de semana. Finalmente, los últimos fines de semana largos del año llegarán en diciembre, ya que el martes 8 se celebra la Inmaculada Concepción de María y el 7 fue establecido como feriado puente. Además, el 25 de diciembre llega Navidad, que cae un día viernes.

JSM