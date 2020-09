Rodríguez Larreta suma una particular RRPP: Bárbara Diez

Como si le hicieran falta escribas, Horacio Rodríguez Larreta sumó hace poco menos de una semana una más. Una persona que está entre quienes mejor y más íntimamente lo conocen: su esposa. Así, Bárbara Diez dejó para otras publicaciones su cuenta personal de Instagram y apareció otra que se llama “Horacio Mi Mirada”. Allí sólo hay fotos del Jefe de Gobierno aquí, allá y más allá también, y breves textos laudatorios hacia su persona. Así lo explico ella misma en el perfil: “Soy Bárbara, esta es mi mirada sobre el hombre detrás del funcionario público. Laburador, comprometido, apasionado, cariñoso, futbolero y familiero.” Hasta no sumarse fotos, había dudas sobre la veracidad de su origen; luego, se confirmó con la suma de imágenes, textos y también se seguidores. Haya sido producto de la inventiva de Diez o del equipo de comunicación de Larreta, finalmente encontraron una manera de desmarcarse de la sombra que pesa sobre las mujeres cónyuges de Juntos por el Cambio, como el caso de Juliana Awada. Con esta cuenta de Instagram, la mujer del jefe de Gobierno logró un estilo propio y donde, si bien está en algunas imágenes, su centralidad pasa por los textos; a veces, breves o apenas descriptivos; otros, con algún desarrollo. La construcción mediática de un posible candidato presidencial se arma de a poco, con tiempo, y esta cuenta de Instagram parece una pieza importante del rompacabezas. Por eso, pocas dudas hay de que fue un mero impulso de un mujer que apoya la gestión de su pareja. ¿Quiere decir esto que Larreta y su equipo ya piensan el 2023? ¿Qué papel juega Macri en ese esquema si el jefe de Gobierno va por el “puesto mayor”? La interna en JxC que hoy algunos describen quizá no sea tal o solo atreviese esa etapa de heridas expuestas y pase de facturas por destratos movidos por la soberbia de los que descreyeron siempre de la política. Y así como en 2019 el peronismo se aglutinó ante la jugada electoral de Cristina Kirchner, en un futuro ese espacio copie esa táctica y los larretistas ya no repitan “somos oposición, no macristas” y se rearmen. Al margen, lo bueno que tiene el cargo de “primera dama de Ciudad de Buenos Aires” es un decreto que firmó Macri en septiembre de 2011 cuando era jefe de Gobierno. El decreto 477 le asigna “viáticos para pasajes y alojamiento (a rendir por supuesto dado que es dinero de los porteños)” a la pareja del jefe y vicejefe porteño para gastos protocolares. Macri lo usó con Awada sumándola a los viajes al exterior, como parte de su campaña presidencial. Y el decreto sigue vigente.



Con covid y todo

A pesar del coronavirus y los sentimientos encontrados que eso genera, más de mil voluntarios y voluntarias de 25 ciudades de todo el país participaron del evento anual de recaudación de la ong Techo. En total se juntaron $5.034.194 y sumaron 701 nuevos socios. Dada la situación de la pandemia, este año parte del dinero logrado en la colecta se destinará para construir cincuenta viviendas de emergencias, 48 proyectos comunitarios repartidos en ochenta barrios populares, repartidos en diez provincias de nuestro país, donde Techo trabaja desde hace unos años. Y también se usará para la compra de alimentos. Según el informe final, 5.158 familias recibirán esta ayuda de Techo. “Estamos muy contentos porque una vez más la respuesta de la sociedad fue muy positiva”, dijo Francisco Ferrario, director de Regiones de Techo en la Argentina.