De Roma a Ginebra: 30 jueces sin grieta. “¿Saben cómo gozan mis compañeros de acá con esto?”, dijo el papa Francisco al recibir un par de cajas de alfajores argentinos ante las sonrisas espontáneas de los tres hombres de seguridad que lo rodeaban (que se quedaron con las cajas) y las de quienes se las entregaron. Estas fueron un par de juezas del grupo de los treinta magistrados laboralistas argentinos que pivotaron entre Roma y Ginebra para participar por primera vez en una reunión de la Organización Internacional del Trabajo. La entidad cumplió cien años y en ese marco participaron en la presentación del Informe mundial del trabajo. En Ginebra la agenda fue intensa pero más emocional fue la de Roma, donde el encuentro con el Papa fue el punto máximo. De la reunión breve que tuvieron con él, más allá del momento de los alfajores, no hubo frases políticas sino que les dijo: “Tienen que tener un corazón en paz para poder resolver bien los temas”. Ese detalle fue un punto a favor porque en el grupo hay jueces que no se llevan “profesionalmente” bien, incluso están peleados. Así que la frase conformó a todos. Después fue el padre Guillermo Marcó quien tuvo la tarea de “armonizar al grupo” –expresión que usó uno de los magistrados–; y lo consiguió: organizó un par de caminatas por Roma y creó un clima de camaradería.

Diplo-stand up. Fue casi un stand up el discurso de Mark Kent donde presentó y anticipó algo de lo que será la conferencia mundial sobre periodismo que se hará en Londres en julio próximo. Y es que el embajador británico en Argentina hace del discurso que le arman un elemento maleable. Es decir, no puede evitar esquivar conceptos y agregar otros. Por eso, es parte de la mise-en-scène ver a Oliver Galak, director de comunicación de la embajada, seguir con atención a Kent y simular aplomo cuando la procesión va por dentro. Esta vez no fue la excepción y, aunque breve, el embajador instagramero sacó dos carcajadas de los presentes al acompañar con gestos e ironía: “No es fácil ser embajador en Argentina, hay que tener sentido del humor; bueno, también hay que tenerlo con nuestra Cancillería”.

Caminos separados. Una convocatoria colorida logró Guillermo Scarcella para el cumpleaños de su hijo en La Rosa Negra. Mauricio D’Alessandro, Daniel Scioli, Rodolfo Canicoba Corral, Antonio Caselli y Diego Masser, poderoso desarrollador inmobiliario que el año pasado se llevó a Madrid a 50 amigos para allí celebrar su cumpleaños, cerró el Unico Hotel, y sin éxito intentó ubicarlos en la final de la Champions. Más que Scioli, quien se mantuvo discreto sobre la coyuntura política, fue D’Alessandro, quien explicó que no le sorprendió que Sergio Massa terminara en el armado de la fórmula Fernández-Fernández porque era el único espacio posible. Y eso era algo que, según él, ya vislumbraba hace un año y que por eso se había apartado de Massa. Igualmente, señaló que no estaban enojados ni hubo discusión sino que se plantearon estrategias de crecimiento diferentes.