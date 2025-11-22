Día Internacional del Hombre: una oportunidad para reflexionar sobre la masculinidad

El Día Internacional del Hombre fue promovido a comienzos de la década de los 90 por Thomas Oaster, un profesor de la Universidad de Missouri-Kansas, pero fue recién hacia finales del siglo cuando la fecha fue retomada por el Programa Mujeres y Cultura de Paz de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su objetivo no fue reivindicar la masculinidad tradicional, sino reflexionar sobre ella y proponer otros modelos.

Los costos de la masculinidad. Cuando se habla de la agenda de género se suele pensar en mujeres y personas Lgbtiq+, que son quienes históricamente han impulsado estas discusiones. Con frecuencia, los hombres no suelen sentirse identificados con estos temas, no se sienten identificados ni que se hable de ellos. ¿Esto es así? ¿Esta agenda no incluye a los hombres?

Desde Grow - Género y Trabajo creemos que esta fecha es la oportunidad para visibilizar que sí, que los hombres son sujetos de género, atravesados por estereotipos y mandatos que influyen en sus vidas y en las formas de relacionarse con los demás, y a partir de eso revisar ciertos aspectos de la masculinidad, con el objetivo de: imaginar modelos de masculinidad más positivos y saludables, llamar la atención sobre la discriminación contra hombres que no responden a ese modelo tradicional y normativo y promover un rol activo de los hombres en los procesos de transformación cultural en general, y de los entornos laborales en particular.

En épocas de reacciones hostiles contra las agendas de género y diversidad en todas partes del mundo –desde sectores de la sociedad civil pero también desde algunos Estados–, la intención no es ignorar las posiciones de privilegio que siguen ocupando los hombres ni las violencias que en este contexto viven mujeres y personas Lbgtiq+, sino prestar atención a qué piensan y qué sienten los hombres, con el objetivo de neutralizar resistencias y mejorar su adhesión a la agenda, desde una implicación activa. Creemos que es necesario visibilizar los perjuicios que significan estas normas restrictivas de masculinidad, incluso para los propios hombres, y proponer modelos alternativos y más saludables.

La salud –física y emocional– de los hombres. Es un lugar común en nuestras sociedades escuchar que “los nenes no lloran”, o que “para ser hombre hay que ser fuerte”. Estas frases pueden parecer inofensivas, pero si las ponemos en relación con otros mensajes que surgen –en todas las etapas de la vida– de las familias, de las instituciones educativas y de la industria del entretenimiento, entre otras, conforman un modelo de lo que se espera que sea un “hombre de verdad”, que tiene sus impactos.

Por ejemplo, en general, los hombres llegan más tarde a los sistemas de salud. Los datos muestran que más hombres mueren por razones vinculadas a enfermedades o consumos problemáticos: según datos de la OPS, representan el 65% de las muertes vinculadas a desórdenes por consumo de drogas y el 85% de las vinculadas al consumo de alcohol. También representan el 77% de las muertes por accidentes viales (OPS, 2019). El mandato de mostrarse fuerte, autosuficiente, arriesgado, tiene sus efectos concretos en la salud y en la vida de los hombres.

Por otro lado, la restricción emocional y las limitaciones para construir vínculos afectivos también tienen sus consecuencias: en Argentina, los suicidios en jóvenes de 20 a 29 años alcanzaron un récord histórico en 2023 y el número de casos en este grupo de varones es casi cinco veces mayor que en mujeres. Por otro lado, según el informe “La manosfera recableada”, de Equimundo, en donde se analizan las implicancias de la sociabilidad online, dos tercios de los hombres jóvenes sienten que “nadie los conoce realmente” (Equimundo, 2023). En el mismo informe se revela que cuatro de cada diez hombres encuestados respondieron confiar en uno o más sitios web misóginos.

Estos datos muestran la necesidad de los hombres de construir otras formas de socialización, otros vínculos, y otras maneras de vincularse con los demás y consigo mismos. Poner el cuidado en el centro, tanto el de otras personas como el autocuidado, es un paso fundamental para iniciar el cambio.

Una oportunidad de transformación. Desde Grow - Género y Trabajo creemos que ninguna transformación es posible sin la participación consciente y activa de los hombres. Por eso tomamos este día como una oportunidad para llamar a la reflexión.

Para ello contamos con propuestas concretas. Este año lanzamos “Hombres trabajando(se) por el bienestar laboral: el desafío”, un juego que busca llevar estas discusiones a las organizaciones. Porque creemos que el formato lúdico es la mejor manera de quebrar ciertas resistencias y promover una conversación sincera, reflexiva, para iniciar un verdadero proceso de transformación. También ofrecemos un webinar sobre masculinidades y bienestar, con modalidad virtual, para promover la reflexión.

Por otro lado, este año desarrollamos el Varónmetro, un instrumento de diagnóstico que busca conocer las necesidades de los hombres, para que las organizaciones puedan implementar en sus espacios de trabajo, con su personal masculino, y mejorar la incidencia de sus políticas. Porque si bien cada hombre puede aportar modificando acciones personales, la verdadera transformación es colectiva, y las organizaciones tienen la responsabilidad de promoverla.

Sí, el Día del Hombre existe. Y es una oportunidad para aprovechar.

*Área de masculinidades de Grow - Género y Trabajo.