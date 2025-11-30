Iniciativas que protegen y trasforman el medioambiente

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), que son los compromisos individuales de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático, representan el núcleo del Acuerdo de París. Las partes deben presentar nuevas NDC cada cinco años. Según lo estipulado en el Artículo 4 del Acuerdo de París, una NDC revisada debe representar un avance con respecto a la presentación anterior de cada país y “reflejar la mayor ambición posible”.

Un elemento a menudo pasado por alto en los objetivos nacionales de mitigación y adaptación de las NDC es la inclusión de los manglares y otros ecosistemas de carbono azul, como las praderas marinas y las marismas. Se estima que los manglares, que cubren tan solo el 0,1% de la superficie mundial, almacenan 12 mil millones de toneladas de carbono, y su destrucción está relacionada con hasta el 10% de las emisiones globales procedentes de la deforestación.

En la actualidad, el mundo está lamentablemente lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. El Informe sobre la Brecha de Emisiones revela que la implementación de la última ronda de las NDC solo limitará el calentamiento de entre 2,5 °C y 2,9 °C; muy por debajo del objetivo de 1,5 °C.

Con cada vez menos tiempo, los países de América Latina y el Caribe –que en conjunto albergan más de una cuarta parte de los manglares del mundo, desde la costa del Pacífico mexicano hasta los vastos estuarios brasileños– deben explorar formas nuevas e innovadoras de reducir sus emisiones mientras nos movilizamos colectivamente para intensificar la acción climática. Priorizar la protección, la conservación y la restauración efectiva de los manglares y otros ecosistemas de carbono azul en las NDC de los países es fundamental para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Como embajador global de Mangrove Breakthrough, una iniciativa para movilizar 4 mil millones de dólares estadounidenses para gestionar y aumentar de forma sostenible la cobertura de manglares, me comprometo a impulsar alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones financieras públicas y privadas, ONG y organizaciones filantrópicas para impulsar colectivamente la ambición. Creo que Mangrove Breakthrough puede ser un catalizador para las naciones que buscan intensificar sus esfuerzos de mitigación y adaptación en sus próximos compromisos climáticos.

Una oportunidad en gran medida desaprovechada. Un análisis de 2023 muestra que 93 de los 142 países que presentaron sus NDC preliminares y actualizadas incluyeron Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) costeras y marinas relevantes en sus compromisos revisados, un modesto aumento con respecto a los 68 que las incluyeron en sus NDC preliminares. Sesenta y un países utilizaron SbN costeras y marinas tanto para la mitigación como para la adaptación en sus compromisos revisados, pero solo 33 países han establecido objetivos cuantitativos para su implementación. Faltó reconocimiento de los beneficios climáticos de estos ecosistemas.

Para ayudar a los países a incorporar los ecosistemas de carbono azul en sus NDC, la Iniciativa de Carbono Azul estableció directrices para la inclusión de los humedales costeros, organizadas en cinco pilares alineados con las secciones de las NDC: la evaluación de la preparación y las opciones para su incorporación; la integración del carbono azul en el componente de adaptación; la relación entre carbono azul y objetivos de mitigación; la elaboración de informes e inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) vinculados a estos ecosistemas, y finalmente la implementación orientada al cumplimiento de las NDC de carbono azul.

Como lo expresó Global Mangrove Watch en su informe de políticas sobre la integración de los ecosistemas de manglares en las NDC, los ecosistemas de carbono azul representan una oportunidad, en gran medida desaprovechada, para mejorar la ambición y la acción en los compromisos climáticos nacionales.

A partir de estos valiosos recursos, el Grupo de Trabajo de NDC para el Avance de los Manglares elaboró una serie de herramientas prácticas de política que ofrecen orientación técnica a los países interesados en reconocer los beneficios de los manglares para la adaptación y la mitigación climática en sus NDC. Entre ellas se incluyen las razones para que los gobiernos incorporen los manglares en sus NDC, ejemplos de su inclusión en compromisos anteriores, lenguaje modelo para facilitar su integración y argumentos que respaldan su reconocimiento dentro del marco del Objetivo Mundial de Adaptación.

Aprendiendo del ejemplo de Colombia. Durante mi gestión como ministro de Medio Ambiente de Colombia, mi país presentó su NDC revisada, que exige una reducción del 51% en las emisiones para 2030. El documento sigue siendo uno de los compromisos climáticos más ambiciosos hasta la fecha.

En la NDC más actualizada de Colombia, no dudamos en reconocer todo el potencial de los manglares y los ecosistemas de carbono azul. La conservación y restauración de manglares se abordó en secciones dedicadas a los objetivos de adaptación de Colombia, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, y el desarrollo y la transferencia de tecnología.

La NDC revisada exige seis iniciativas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos para el uso sostenible de los manglares, que se implementarán para 2030. Priorizamos el diseño, la implementación y el monitoreo de las acciones de restauración de manglares deforestados y degradados en la costa colombiana en la sección de la NDC sobre las necesidades de apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades. Además, impulsamos la creación de un subsistema de monitoreo y evaluación para las iniciativas de adaptación al cambio climático, con especial énfasis en los manglares y las praderas marinas.

Colombia no es, ni de lejos, el único país que lidera en este tema. Un reciente informe de The Pew Charitable Trusts y la Unidad de Apoyo a la Alianza para las NDC elogió a Costa Rica, Seychelles y Belice por sus compromisos específicos y ambiciosos con la protección de los humedales costeros.

La segunda NDC de Panamá, presentada el año pasado, establece el objetivo de restaurar o ampliar la cobertura de manglares en 1.800 hectáreas a nivel nacional para 2028. Sujeto a la obtención de apoyo financiero externo adecuado, el país aspira a incorporar el 50% de sus manglares al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el mismo plazo. Además, Panamá planea evaluar y fortalecer la gestión nacional de manglares para 2027 y actualizar su Inventario Nacional de Humedales para 2030.

En su informe revisado de 2020, Costa Rica se comprometió a priorizar la gestión y el monitoreo efectivo de las zonas de humedales costeros y a restaurar el 80% de las zonas de manglares del Golfo de Nicoya para 2030. El año pasado, el país publicó su Estrategia Nacional de Carbono Azul, que ofrece una vía para implementar sus compromisos de 2020.

Seychelles también ofrece objetivos específicos para manglares en su NDC, comprometiéndose a proteger al menos el 50% de sus ecosistemas de pastos marinos y manglares para 2025 y el 100% para 2030, con apoyo externo. Así, Belice establece objetivos tangibles para la protección de los manglares, comprometiéndose a restaurar al menos 2 mil hectáreas de manglares para 2025 y otras 2 mil para 2030.

*Exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Embajador de Mangrove Breakthrough.