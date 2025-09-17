miércoles 17 de septiembre de 2025
Ariel Sujarchuk presentó su libro “Mañana es Hoy” en el Malba junto a referentes de la innovación

El intendente de Escobar y presidente del Instituto de Innovación Digital lanzó su primer libro en el Museo Malba, acompañado por más de 200 personalidades de la academia, la tecnología, la industria y el sector público.

Ariel Sujarchuk y Ricardo Torres, presidente de Argentinos por la Educación y vice de Pampa Energía. | Municipio de Escobar

Destacados representantes de la innovación y tecnología, la academia, la industria, el desarrollo empresarial y las organizaciones gubernamentales acompañaron en el Museo Malba al intendente de Escobar y presidente del Instituto de Innovación Digital, Ariel Sujarchuk, durante la presentación de su primer libro, “Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanía digital inteligente” (Editorial Planeta), donde analiza el impacto de la inteligencia artificial en la construcción de un futuro con inclusión y progreso para todos.

A continuación, el listado de fotos con algunos de los 200 invitados que participaron del evento, en la que el autor charló de manera distendida con Santi Siri y Max Delupi.

Ariel Sujarchuk, Max Delupi y Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain
Diego Currais, coordinador general del Grupo Portland, y Ariel Sujarchuk
Martín Etchevers, presidente de ADEPA y gerente de RRII del Grupo Clarín, saluda a Ariel Sujarchuk
Ariel Sujarchuk, Macarena Lemos y el empresario Eduardo Costantini, anfitrión del evento en Museo Malba
Representantes diplomáticos de Perú, Belarús, Rusia, Malasia, España, Haití, Congo, Paraguay y Egipto, entre otros, acompañaron a Ariel Sujarchuk

Entre los invitados se destacaron el dueño de casa, Eduardo Costantini, y el presidente de ADEPA y gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Clarín, Martín Etchevers. Del ámbito empresarial acompañaron Hernán Currais (Grupo Portland), Andrea Grobocopatel (Grupo Grobo), Ricardo Torres (Pampa Energía), Luciano Giovio (National Pride), Alejandro De Belva (América Virtual), Fafi Werthein (Pollera Pantalón), Luis Galeazzi (Argencon) y Laureano Bielsa (Potencia Argentina), entre otros. De la política se hicieron presentes las diputadas Delfina Rossi y Julia Strada, el ministro Gabriel Katopodis, el diputado provincial Fabián Perechodnik, el ex ministro Juan Cabandié, el economista Hernán Letchner y el ex presidente del Consejo de la Magistratura y actual rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea. También se sumaron representantes diplomáticos de Perú, Belarus, Rusia, Malasia, España, Haití, Congo, Paraguay, Nigeria y Egipto. Tampoco faltaron personalidades del ambiente artístico, como Rocío Marengo, Celeste Muriega y Cristian Sancho.

