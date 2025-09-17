Ariel Sujarchuk presentó su libro “Mañana es Hoy” en el Malba junto a referentes de la innovación

Destacados representantes de la innovación y tecnología, la academia, la industria, el desarrollo empresarial y las organizaciones gubernamentales acompañaron en el Museo Malba al intendente de Escobar y presidente del Instituto de Innovación Digital, Ariel Sujarchuk, durante la presentación de su primer libro, “Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanía digital inteligente” (Editorial Planeta), donde analiza el impacto de la inteligencia artificial en la construcción de un futuro con inclusión y progreso para todos.

A continuación, el listado de fotos con algunos de los 200 invitados que participaron del evento, en la que el autor charló de manera distendida con Santi Siri y Max Delupi.

Entre los invitados se destacaron el dueño de casa, Eduardo Costantini, y el presidente de ADEPA y gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Clarín, Martín Etchevers. Del ámbito empresarial acompañaron Hernán Currais (Grupo Portland), Andrea Grobocopatel (Grupo Grobo), Ricardo Torres (Pampa Energía), Luciano Giovio (National Pride), Alejandro De Belva (América Virtual), Fafi Werthein (Pollera Pantalón), Luis Galeazzi (Argencon) y Laureano Bielsa (Potencia Argentina), entre otros. De la política se hicieron presentes las diputadas Delfina Rossi y Julia Strada, el ministro Gabriel Katopodis, el diputado provincial Fabián Perechodnik, el ex ministro Juan Cabandié, el economista Hernán Letchner y el ex presidente del Consejo de la Magistratura y actual rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea. También se sumaron representantes diplomáticos de Perú, Belarus, Rusia, Malasia, España, Haití, Congo, Paraguay, Nigeria y Egipto. Tampoco faltaron personalidades del ambiente artístico, como Rocío Marengo, Celeste Muriega y Cristian Sancho.