Así fue el lanzamiento de Alessi en Argentina, la marca de diseño italiano con más de un siglo de historia

Con más de un siglo de historia, Alessi es uno de los grandes referentes internacionales del diseño italiano y concretó oficialmente su llegada al país. Lo hizo en Casa Caradonti, en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, en un encuentro que reunió a figuras del diseño, la arquitectura y el interiorismo local. Entre los invitados estuvieron Cristián Mohaded, Gabi López, Javier Iturrioz, María Giménez, Coty Larguía, Rubén Valdemarín, Karina Kreth, Luisa Norbis, Paz, Lola y Agustina Caradonti, Carlos Entenza y Marcelo Lucini, entre otros.

Un taller de metales que se volvió referente mundial

La historia empezó en 1921, cuando Giovanni Alessi fundó la compañía en Omegna, al norte de Italia, como un taller dedicado al trabajo artesanal de metales. Con los años, esa propuesta evolucionó hasta convertirse en una de las firmas de referencia del diseño aplicado a los objetos de uso cotidiano.

La clave de ese recorrido fue la colaboración. Alessi construyó un modelo basado en trabajar con diseñadores y arquitectos de distintas generaciones y nacionalidades, explorando nuevas formas, materiales y lenguajes. Por esa lógica pasaron Ettore Sottsass, Richard Sapper, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Aldo Rossi, Michael Graves y Philippe Starck, entre muchos otros, que dejaron su mirada en piezas que combinan función, innovación y una fuerte identidad estética.

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El resultado son objetos pensados para preparar un café, servir una mesa, abrir una botella, cocinar o simplemente habitar una casa, pero concebidos también para provocar una emoción, una sonrisa o una conversación. Esa fue, justamente, la idea que atrajo a Facundo Mendizabal, presidente de Grupo Mendizabal:

“Eso fue lo primero que me atrajo de Alessi: su manera tan propia de mirar los objetos cotidianos. Esas cosas que usamos todos los días y que, a través del diseño, pueden despertar una emoción, una sonrisa o una conversación. Me gustó esa combinación de creatividad, oficio y diseño para imaginar algo distinto”, señaló durante la presentación.

Qué se puede comprar desde hoy

Alessi arranca esta etapa local con 120 productos únicos, y el catálogo seguirá creciendo hasta superar los 300 hacia fin de año. La oferta abarca té y café, mesa, cocina, hogar, bar y vino, con cafeteras, pavas, vasos y tazas, bandejas, cubiertos, jarras, fruteros y centros de mesa, accesorios de cocina, recipientes, pequeños electrodomésticos, objetos de decoración, sacacorchos y accesorios de bar, entre otros.

Entre los diseños emblemáticos que ya pueden encontrarse en el país se destacan: el exprimidor Juicy Salif, de Philippe Starck, La Conica, de Aldo Rossi; la cafetera 9090, de Richard Sapper; los sacacorchos Alessandro M. y Anna G., ambos de Alessandro Mendini y la colección de pequeños electrodomésticos Plissé, de Michele De Lucchi.

Dónde conseguirlos

La marca ya tiene su sitio propio, alessiargentina.com.ar, y también estará disponible online a través de La Mejor Anfitriona. En el plano físico, tendrá presencia en cinco tiendas seleccionadas: Casa Caradonti, Burani, Rouge Maison y El Puerto, en sus locales de Cariló y Costa Esmeralda.

Quién está detrás del desembarco

La llegada de Alessi está a cargo de Grupo Mendizabal, una compañía de capitales 100% argentinos con más de 50 años de trayectoria, especializada en el posicionamiento, distribución y comercialización de marcas internacionales. Es la misma empresa que representa, entre otras, a la icónica Stanley, y ahora es el representante exclusivo de Alessi en el país, con la responsabilidad de desarrollar, posicionar y expandir la marca en el mercado local.

Su estrategia es incorporar marcas internacionales con identidad propia y desarrollarlas localmente respetando aquello que las hace únicas. “En Grupo Mendizabal llevamos más de 50 años desarrollando marcas en la Argentina. Hay dos ideas que guían ese trabajo: la autenticidad y una mirada glocal. La autenticidad significa reconocer lo que hace única a cada marca y cuidar esa identidad en cada decisión. Y la mirada glocal consiste en conectar esa identidad global con la forma en que vivimos, elegimos y nos relacionamos con las marcas acá”, explicó Facundo Mendizabal.

Y agregó: “Así entendemos nuestro rol como representantes de marcas: crear las condiciones para que cada marca encuentre su lugar propio en la Argentina y crezca siendo fiel a lo que es. Por eso sentimos que Alessi tiene un lugar en el universo Mendizabal. Su identidad es inconfundible y nos entusiasma el trabajo de acercarla a nuevos públicos, con cuidado, con ambición y con una mirada de largo plazo”.