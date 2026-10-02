Inauguración histórica: Espinoza y Kicillof abrieron dos escuelas en La Matanza

La Matanza y la Provincia invierten en educación pública para continuar acompañando las trayectorias educativas de toda la comunidad. En el nuevo polo educativo de Virrey del Pino, Fernando Espinoza, Axel Kicillof y Verónica Magario inauguraron nuevas obras de infraestructura en dos escuelas, una secundaria y una de educación especial, que significan un importante beneficio para las y los estudiantes del sur del distrito, con más y mejores espacios para aprender, crecer y desarrollarse.

En una nueva visita del gobernador Axel Kicillof a la quinta provincia argentina, como se denomina demográficamente a La Matanza, el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 120 y de la Escuela de Educación Especial N° 518, en Virrey del Pino. Las obras, impulsadas por el Gobierno local y provincial, representan un nuevo avance para la educación pública del distrito y de la Provincia, y permiten contar con más y mejores espacios para las chicas y chicos del sur de La Matanza.

Momento del corte de cinta de la Escuela de Educación Especial N° 518, una obra destinada a garantizar más y mejores espacios para toda la comunidad.

“Un día de mucha felicidad para toda la provincia de Buenos Aires, para toda La Matanza. Estamos inaugurando un hermoso polo educativo en Virrey del Pino, con la Escuela N° 518, una escuela especial para más de 500 chicas y chicos con discapacidad, y la Escuela N° 120, para más de 850 chicos, alcanzando aproximadamente a 1.350 alumnos”, expresó Fernando Espinoza.

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“A partir de hoy, y gracias a la decisión política de nuestro querido gobernador Axel, las chicas y los chicos tienen un lugar donde formarse y superarse. Antes, estos chicos no tenían dónde estudiar y lo hacían en escuelas modulares; hoy cuentan con aulas con aire acondicionado y toda la luminosidad”, destacó Fernando Espinoza.

En ese marco, el gobernador Axel Kicillof señaló: “Nosotros seguimos invirtiendo en educación especial y en escuelas, pero para eso se necesita un distrito como La Matanza, con un intendente como Fernando, como fue Verónica, hoy vicegobernadora, con sensibilidad y con una idea de que la educación pública, gratuita y de calidad es una condición básica, una condición de posibilidad para que los chicos y las chicas de toda la provincia de Buenos Aires puedan aspirar a un futuro mejor. Y para eso tenemos que seguir invirtiendo”.

El intendente Fernando Espinoza y el gobernador Axel Kicillof durante la inauguración del nuevo polo educativo en Virrey del Pino.

En este sentido, la vicegobernadora Verónica Magario hizo referencia a la importancia de acompañar el crecimiento de la matrícula escolar: “Venimos de una larga historia de necesidad de escuelas especiales, de escuelas secundarias. El proceso de pasar a ser obligatorio los seis años de la secundaria significó la creación de nuevos edificios para más chicos, porque esto levantó la matrícula en la Argentina. “Esa decisión siempre hay que irla acompañando económicamente y con inversión en edificios. Sin duda, acá hay un Gobierno provincial y un Gobierno municipal, representado por Axel y por Fernando, que han decidido poner en marcha lo que más necesitamos, que es dignificar la educación pública gratuita en Argentina”.

“Hoy, Axel y Verónica están haciendo realidad la Argentina que soñamos. Los chicos del sur de La Matanza tienen las mismas posibilidades que los chicos del norte de La Matanza, y esto no podría haber sido realidad sin toda la comunidad educativa: nuestras docentes, nuestras directoras, nuestras inspectoras, familias y auxiliares”, sostuvo Fernando Espinoza.

Las autoridades junto a estudiantes y docentes en las nuevas instalaciones, destacando la importancia de seguir invirtiendo en la educación pública.

Durante el encuentro con la comunidad educativa, Fernando Espinoza resaltó: “Lo que sale del pueblo, se siente como pueblo, se cuida como pueblo, y eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que diferencia al Peronismo de la política neoliberal”, y aseveró: “Más allá de lo que diga la derecha insensible, inhumana, que desprotege a las chicas y chicos con discapacidad, que abandona a la escuela pública, que abandona a la educación pública, desde acá, desde La Matanza, yo le digo a toda la Argentina que acá tenemos un Gobernador que escucha”.

“Nos llena de orgullo, porque para nosotros la escuela pública y la educación pública de calidad y de excelencia académica son el ejemplo de lo que han impulsado este Gobernador y esta Vicegobernadora a lo largo de todos estos años”, y concluyó: ”Vamos a continuar apostando a la educación porque nuestras chicas, chicos y jóvenes son la esperanza de una nueva Argentina con futuro”.