Capacitación y empleo: Fratelli Branca presentó su programa gratuito de formación en coctelería en el Barrio Mugica.

En un escenario económico atravesado por transformaciones en el mercado laboral y una creciente demanda de habilidades específicas, la capacitación orientada a oficios concretos adquiere un rol central. En ese contexto, Fratelli Branca reafirma su compromiso con el desarrollo del talento en la industria de la hospitalidad a través de Accademia Branca, su programa de formación virtual, libre y gratuito en coctelería profesional, que este año amplía su alcance en articulación con la Subsecretaría de Abordaje Territorial y Obras de GCBA y el CeDel - Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral - de Barrio Mugica.

Lanzada con el objetivo de poder brindar herramientas reales y accesibles de la mano de expertos, para que cualquier persona pueda formarse y acceder a una salida laboral genuina, Accademia Branca nació como una respuesta a una transformación evidente del sector: la profesionalización sostenida en bares, restaurantes, hoteles y eventos. La experiencia en hospitalidad dejó de ser improvisada. Hoy exige conocimiento técnico y el programa funciona como una propuesta concreta de inclusión social que busca profesionalizar el oficio del bartender, promover el consumo responsable y fortalecer la industria desde la base: el conocimiento.

Más de 100 vecinos de la comunidad del Barrio Padre Carlos Mugica se interesaron por el programa y se acercaron a inscribirse en los próximos cursos.

En el último año, la plataforma registró más de 6.000 inscriptos y 1.300 egresados, cifras que reflejan no solo el interés creciente por la coctelería como oficio, sino también la necesidad de generar oportunidades para que más personas puedan descubrir en esta profesión una posibilidad de crecimiento y superación.

La coctelería para impulsar nuevas oportunidades laborales

La iniciativa se presentó en una jornada abierta para la comunidad de vecinos del Barrio Mugica, en donde más de 100 asistentes pudieron conocer acerca de la propuesta e inscribirse a los cursos próximos a iniciar. Con la presencia de Rafael De Gamboa, CEO de Fratelli Branca Destilerias; Guillermo Barberis, Subsecretario de Abordaje Territorial y Obras de GCBA y Jerónimo Alvarez Morales, Director General de Abordaje Territorial en el Barrio Padre Carlos Mugica, el programa se presentó como parte de una política sostenida de formación y desarrollo económico del Barrio.

A lo largo de la jornada, Juan Luciani, Brand Ambassador de Fratelli Branca y experto en el rubro gastronómico, brindó detalles de los aspectos correspondientes al programa de formación y conversó con los vecinos interesados en la propuesta para ser una puerta de entrada a las diferentes oportunidades que puede otorgar la Accademia.

Esta alianza con CeDEL se suma a la iniciativa con un objetivo claro: brindar a la comunidad de vecinos una herramienta de capacitación accesible y de calidad, alineado a sus programas de inserción laboral y formación práctica. En ese marco, la inscripción es abierta y gratuita para cualquier persona que quiera formarse, reafirmando el espíritu democratizador del proyecto.

"El mundo de la coctelería es un gran generador de oportunidades y queremos colaborar con acercarlas a toda la comunidad, para que más personas puedan descubrir en esta profesión una posibilidad de crecimiento y superación. Promover esta iniciativa en Barrio Mugica nos da mucha alegría, porque se trata de una comunidad que sin duda hará crecer a una nueva generación de profesionales. Y hacerlo junto a CEDEL y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos permite trabajar en profundidad para la integración y el desarrollo del Barrio”, señaló Rafael De Gamboa, CEO de Fratelli Branca Destilerías.

Por su parte, Guillermo Barberis, Subsecretario de Abordaje Territorial y Obras de GCBA destacó: “Desde el Gobierno de la Ciudad creemos que la articulación público-privada es fundamental para generar oportunidades reales de desarrollo. En el Barrio Mugica trabajamos de manera sostenida para acercar propuestas de formación que brinden a los vecinos herramientas concretas para su inserción laboral. Por eso valoramos y agradecemos a Fratelli Branca por impulsar esta iniciativa, que apuesta a la capacitación en oficios como un camino clave hacia la inclusión y el acceso al trabajo formal”.

La capacitación como base para generar oportunidades laborales a largo plazo

Para Fratelli Branca, Accademia no es una acción puntual, sino parte de una visión estratégica orientada a fortalecer el ecosistema de la coctelería profesional. La compañía, históricamente vinculada a la cultura de barra y a la identidad de la hospitalidad argentina, entiende que la calidad de la experiencia depende directamente del nivel de formación de quienes la llevan adelante.

El programa ofrece contenidos estructurados y gratuitos que permiten adquirir los conocimientos básicos necesarios para desempeñarse en distintos segmentos del rubro. Cuenta con el aval de UADE, garantizando estándares formativos alineados con la evolución del mercado y aportando legitimidad académica.

Además, los diez mejores promedios acceden a una masterclass exclusiva junto a Brand Ambassadors de la compañía, profundizando su formación y fortaleciendo el vínculo entre aprendizaje y experiencia real de la industria.

Entre los vecinos que se inscribieron en el programa está Elizabeth, quien ve en la capacitación una posibilidad concreta de crecimiento laboral: “Me llamó mucho la atención la propuesta, porque es una oportunidad de aprender coctelería desde cero. Me gusta mucho trabajar con personas y creo que esta formación puede abrirme puertas laborales o incluso ayudarme a emprender con mi familia. Quiero aprovechar al máximo esta posibilidad que CEDEL y Accademia Branca están acercando al barrio".

Esta combinación entre plataforma virtual, aval académico y contacto con referentes del sector refuerza el posicionamiento de Accademia Branca como una herramienta concreta de desarrollo profesional.