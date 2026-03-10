El contraste entre el discurso del gobernador de La Rioja y el del presidente en la apertura de sesiones

Mientras el presidente Javier Milei volvió a convertir su discurso ante el Congreso en una sucesión de agravios contra la oposición -con insultos que se repitieron, en promedio, cada 100 segundos-, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, apeló a un tono conciliador durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial. Sin renunciar a una crítica firme al desfinanciamiento nacional que afecta a La Rioja, convocó al respeto institucional, al diálogo democrático y al trabajo conjunto, incluso con quienes lo cuestionan, marcando un fuerte contraste en las formas y en la concepción misma de la política.

Ricardo Quintela y Javier Milei pronunciaron recientemente discursos que permiten leer no solo diferencias de fondo sino -y sobre todo- contrastes en las formas de hacer política. El primero eligió el tono de la institucionalidad, la apelación a la comunidad y la convocatoria al diálogo; el segundo volvió a recurrir a la agresión retórica que lo define y que ya ha sido cuantificada por observatorios independientes. En la apertura del 141° período legislativo, Ricardo Quintela situó su mensaje en torno a la defensa de la provincia frente al desfinanciamiento de Nación, la protección de derechos y la garantía de “soberanía alimentaria” para las familias. Señaló con claridad los efectos del retiro de recursos nacionales sobre la capacidad de la provincia para sostener obras, salarios y políticas sociales, y articuló ese diagnóstico con un llamado reiterado a la unidad: “no vine aquí a ofender a nadie”, afirmó, y definió a los opositores como “hermanos y hermanas con miradas distintas, a quienes respeto”. La convocatoria fue concreta: defender intereses provinciales sin abandonar las formas del debate democrático.

En la otra vereda, el acto de apertura de sesiones del Poder Ejecutivo nacional se caracterizó por un lenguaje vulgar, ofensivo y descalificador qu no hace más que vaciar de contenido a cualquier mensaje que se quiera dar. Un relevamiento del Centro de Datos de Chequeado concluyó que, en el discurso de 2026, el Presidente pronunció decenas de agravios -alrededor de uno cada 100 segundos- y duplicó así la tasa de ataques respecto a su intervención anterior. Esos insultos no son retórica inocua: modelan la cultura política, tensionan deliberaciones y abonan la polarización, al tiempo que anulan toda posibilidad de análisis. El contraste es evidente en dos planos. En lo sustantivo, Quintela expuso una queja puntual y verificable -la supresión de fondos compensatorios y extracoparticipables- que afecta la capacidad operativa de la provincia y que reclama respuesta institucional. Sin embargo, su tono permitió atar la denuncia a propuestas (leyes, proyectos, defensa de servicios públicos) y a una agenda de gestión (salud, educación, obra pública, energía renovable).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En cambio, el discurso presidencial priorizó la estigmatización -“ladrones”, “corruptos”, “bestias”, según el relevamiento- antes que desglosar políticas alternativas con detalle técnico y con apelación al pluralismo institucional (ni hablar, claro está, de la tergiversación permanente de datos, basados en una falsedad tan malintencionada como comprobable). Esa elección discursiva modifica el marco de la política: transforma preguntas públicas legítimas en cacería de brujas, cuando no en lisa y llana persecusión política de quien piensa diferente.

Canalizar discrepancias

Pero la diferencia más relevante, en este punto, es la forma: la manera en que se dicen las cosas. La política republicana depende tanto del contenido de las medidas como de la manera en que los actores se dirigen entre sí y a la ciudadanía. Un lenguaje que sistemáticamente agravia a la oposición no solo dificulta acuerdos puntuales -necesarios en contextos de crisis-, sino que también erosiona normas básicas del pluralismo y del respeto institucional. La retórica incendiaria, además, encuentra fácilmente eco en redes y espacios mediáticos, amplificando su efecto más allá del salón del Congreso.

Decir que una administración “no gobierna para las provincias” -como lo planteó Quintela al denunciar el retiro de recursos- es una crítica que debe ser discutida en términos técnicos y políticos. Pero ese debate se empobrece cuando las instituciones y los actores se tratan con insultos: la confrontación deja de ser argumento y pasa a ser ofensa. Frente a eso, la estrategia de Quintela es doblemente relevante: sostiene una postura crítica firme sobre el fondo (reclamo de recursos, defensa del federalismo, protección social) y, al mismo tiempo, sostiene un modo -cortesía, reconocimiento institucional, convocatoria al diálogo- que permite canalizar discrepancias hacia soluciones colectivas.

Las implicancias prácticas son claras. Cuando un gobernador expone con datos y propuestas cómo el recorte impacta en las escuelas, los hospitales y las obras, está obligando al debate público a moverse hacia la evidencia y la gestión. Cuando un Presidente recurre a la denigración sistemática, el foco se desplaza a la pelea y se empobrecen las agendas técnicas que requieren consensos parciales (infraestructura, transferencias, programas sociales). En tiempos de restricciones fiscales y crisis social, la capacidad de acordar medidas paliativas o estructurales depende tanto de la solidez de las propuestas como de la disposición al diálogo que tengan los interlocutores.

Una hoja de ruta pragmática

No se trata de simplificar ni de presentar las cosas en blanco y negro: es legítimo y necesario que existan debates duros sobre modelo económico, gasto público o reforma del Estado. Tampoco es ingenuo esperar que los gobernantes defiendan con firmeza los intereses de sus jurisdicciones. Pero hay una línea que separa la defensa enérgica de la demagogia agresiva; esa línea es la que distingue una oposición seria de la provocación permanente. El gesto de Quintela de combinar la denuncia por desfinanciamiento con la apelación a la institucionalidad y a la convivencia democrática es, en ese marco, un ejemplo político que debería ser observado con atención en otros escenarios locales y nacionales.

Si la calidad de la democracia depende también del tono público, entonces el contraste entre ambos discursos no es accesorio: es diagnóstico y advertencia. Las formas condicionan las posibilidades de gobernabilidad. En la Argentina que viene, con desafíos económicos y sociales profundos, la política necesita menos furia performativa y más capacidad de acordar. El llamado al respeto, la defensa de la provincia y la apuesta por la gestión que hizo Ricardo Quintela ofrecen una hoja de ruta pragmática: confrontar en el fondo, pero preservar las formas que hacen posible la acción pública compartida.