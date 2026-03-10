Plutón Kids llega a los kioscos de todo el país con colecciones infantiles para leer, aprender y jugar

En un contexto donde fomentar el hábito lector desde la infancia se vuelve cada vez más importante, Perfil presenta una nueva propuesta editorial pensada para acompañar a los más chicos en sus primeros pasos en la lectura: el lanzamiento de las colecciones infantiles de Plutón Kids, un sello especializado en literatura infantil y juvenil que combina aprendizaje, entretenimiento e innovación en distintos formatos.

Cuentos clásicos Pop Up, dinosaurios y rompecabezas forman parte de la nueva propuesta editorial para incentivar la lectura infantil

La iniciativa busca acercar a los niños a los libros desde una experiencia lúdica y accesible, disponible en kioscos de todo el país. Bajo el concepto “Leer, aprender y jugar”, las colecciones apuntan a estimular la imaginación, fortalecer la concentración y acompañar el desarrollo cognitivo de los chicos desde edades tempranas.

Dentro de las propuestas se destacan títulos de cuentos clásicos Pop Up, como La Cenicienta y El Patito Feo, que transforman la lectura en una experiencia visual dinámica gracias a sus estructuras tridimensionales. Cada página despliega escenas que sorprenden y despiertan la curiosidad de los más pequeños.

Entre las colecciones disponibles también se encuentra Dinolandia, una propuesta ideal para que los chicos descubran el fascinante mundo de los dinosaurios a través de ilustraciones atractivas y contenidos pensados para aprender jugando.

Otra de las líneas destacadas es Puzle Manía, una colección interactiva que integra lectura y juego mediante piezas para armar. Este formato promueve habilidades clave como la concentración, la coordinación y el pensamiento lógico, al mismo tiempo que incentiva el vínculo con la lectura.

Con esta propuesta, Perfil acerca al público infantil una colección única y divertida que combina historias, ilustraciones y juegos, pensada para acompañar el crecimiento y despertar el interés por los libros desde los primeros años.

Plutón Kids es un sello editorial especializado en literatura infantil y juvenil que ofrece una amplia variedad de títulos en diferentes formatos y temáticas. Su catálogo incluye libros interactivos, educativos y recreativos, diseñados para estimular el desarrollo cognitivo, la creatividad y el amor por la lectura desde edades tempranas.