martes 10 de marzo de 2026
EMPRESAS Y PROTAGONISTAS
Lanzamientos

Plutón Kids llega a los kioscos de todo el país con colecciones infantiles para leer, aprender y jugar

Perfil presenta en todos los kioscos del país las colecciones infantiles de Plutón Kids, con propuestas como cuentos clásicos Pop Up, dinosaurios y rompecabezas pensados para fomentar la lectura y el aprendizaje en los más chicos.

Plutón Kids
En un contexto donde fomentar el hábito lector desde la infancia se vuelve cada vez más importante, Perfil presenta una nueva propuesta editorial pensada para acompañar a los más chicos en sus primeros pasos en la lectura: el lanzamiento de las colecciones infantiles de Plutón Kids, un sello especializado en literatura infantil y juvenil que combina aprendizaje, entretenimiento e innovación en distintos formatos.

Plutón Kids

Cuentos clásicos Pop Up, dinosaurios y rompecabezas forman parte de la nueva propuesta editorial para incentivar la lectura infantil

La iniciativa busca acercar a los niños a los libros desde una experiencia lúdica y accesible, disponible en kioscos de todo el país. Bajo el concepto “Leer, aprender y jugar”, las colecciones apuntan a estimular la imaginación, fortalecer la concentración y acompañar el desarrollo cognitivo de los chicos desde edades tempranas.

Dentro de las propuestas se destacan títulos de cuentos clásicos Pop Up, como La Cenicienta y El Patito Feo, que transforman la lectura en una experiencia visual dinámica gracias a sus estructuras tridimensionales. Cada página despliega escenas que sorprenden y despiertan la curiosidad de los más pequeños.

Plutón Kids

Plutón Kids

Entre las colecciones disponibles también se encuentra Dinolandia, una propuesta ideal para que los chicos descubran el fascinante mundo de los dinosaurios a través de ilustraciones atractivas y contenidos pensados para aprender jugando.

Otra de las líneas destacadas es Puzle Manía, una colección interactiva que integra lectura y juego mediante piezas para armar. Este formato promueve habilidades clave como la concentración, la coordinación y el pensamiento lógico, al mismo tiempo que incentiva el vínculo con la lectura.

Plutón Kids

Plutón Kids

Con esta propuesta, Perfil acerca al público infantil una colección única y divertida que combina historias, ilustraciones y juegos, pensada para acompañar el crecimiento y despertar el interés por los libros desde los primeros años.

Plutón Kids es un sello editorial especializado en literatura infantil y juvenil que ofrece una amplia variedad de títulos en diferentes formatos y temáticas. Su catálogo incluye libros interactivos, educativos y recreativos, diseñados para estimular el desarrollo cognitivo, la creatividad y el amor por la lectura desde edades tempranas.

