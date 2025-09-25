Cómo Pipestore está cambiando las compras internacionales puerta a puerta en Argentina

El Grupo Novatech presentó Pipestore, su nueva plataforma de e-commerce que propone una alternativa para acceder a tecnología de manera ágil, económica y sin impuestos. La novedad que más llama la atención es que los usuarios podrán comprar electrodomésticos y tecnología en el exterior sin afrontar la carga impositiva habitual, lo que supone ahorros de hasta un 30 % frente a los precios de mercado.

A esto se suma la posibilidad de pagar los productos en pesos y con crédito utilizando las tarjetas tradicionales o con los créditos personales de los retailers socios y además, recibir los artículos en menos de 15 días, un plazo que supera la media de muchos servicios de importación disponibles en el país.

La estrategia detrás de Pipestore se apoya en un sistema logístico optimizado y en alianzas internacionales que permiten sortear algunas de las barreras tradicionales del comercio exterior minorista. A diferencia de otras plataformas de compra, los artículos cuentan con garantía nacional y servicio postventa también local, un diferencial clave frente a competidores extranjeros donde la garantía suele limitarse al fabricante.

Además, el portal ofrece los productos que el Grupo Novatech fábrica en sus plantas de Tierra del Fuego, una región con larga trayectoria en la producción de tecnología gracias a los incentivos industriales. Para esos productos, Smarts TV y celulares, los descuentos van del 10% al 20%. Con esta propuesta, Pipestore se posiciona como una opción que integra lo importado y lo nacional, acercando dispositivos con respaldo local a precios más competitivos.

El lanzamiento de Pipestore también podría tener un impacto positivo en el sector del retail electrónico argentino, que desde hace años enfrenta costos elevados y dificultades para competir con las grandes plataformas internacionales.

La iniciativa de Novatech abre una nueva propuesta sobre el acceso a la tecnología en Argentina, el rol de la industria local y los modelos de importación que podrían sostener la oferta de productos en el mercado.

El sistema Puerta a Puerta en Argentina permite comprar productos en el extranjero y recibirlos directamente en el domicilio. Se pueden adquirir productos tecnológicos que no superen los 40 kilogramos, por una cifra de hasta los US $3.000 por año y deben ser para uso personal.

La medida fue aplicada por el Gobierno en diciembre de 2024 para flexibilizar el régimen de pequeñas compras internacionales, está generando una nueva modalidad de consumo en nuestro país y una gran cantidad de operaciones a través de las plataformas de ecommerce.