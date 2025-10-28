CONMEBOL se une a ALIANZA para combatir la piratería del fútbol en Latinoamérica

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA), asociación líder en Latinoamérica en la lucha contra la piratería anunciaron una asociación estratégica para intensificar las acciones de antipiratería tendientes a la protección de los derechos audiovisuales del fútbol sudamericano, un contenido de altísimo valor regional y mundial.

La incorporación de CONMEBOL permitirá a ALIANZA fortalecer sus mecanismos de acción contra la retransmisión ilegal de contenidos, un fenómeno que genera pérdidas millonarias y expone a los usuarios a riesgos de fraude y robo de datos personales.

El fútbol, ​​con su inmensa popularidad, es un objetivo principal para las redes de piratería. Sitios web y aplicaciones ilícitas ofrecen transmisiones de partidos en vivo, vulnerando los derechos de autor y dañando a toda la cadena de valor: ligas, clubes, operadores de televisión y creadores de contenido. La colaboración entre CONMEBOL y ALIANZA tiene como objetivo frenar esta tendencia y asegurar que los aficionados puedan disfrutar del deporte de manera legal y segura, protegiendo a su vez toda la cadena de valor.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, subrayó el compromiso de la organización con la protección de sus eventos: “En la CONMEBOL somos conscientes de que trabajamos con un producto extremadamente valioso: el fútbol sudamericano, con sus competitivos torneos de clubes y selecciones. Tenemos la responsabilidad de impulsar todas las acciones posibles para proteger este patrimonio y blindarlo de la piratería y del fraude. De esta forma, ofreceremos a millones de hinchas alrededor del mundo una experiencia positiva, segura y confiable. Por ello, nos complace concretar nuestra incorporación a ALIANZA, organización líder de la industria audiovisual y en defensa de la propiedad intelectual”.

Por su parte, Jorge Alberto Bacaloni, presidente de ALIANZA, manifestó: “Nos complace anunciar que CONMEBOL, una de las Confederaciones más prestigiosas e influyentes del mundo, ha decidido sumarse a ALIANZA para enfrentar de manera conjunta el flagelo que tanto perjudica al deporte que amamos, así como a sus seguidores y colaboradores. Esta alianza estratégica nos permitirá fortalecer nuestras acciones y perfeccionar la forma de combate, generando un impacto más profundo y resultados tangibles. Todo ello respaldado por el compromiso y profesionalismo que nos consolidan como líderes en la región, y como una de las asociaciones con mayor capacidad de gestión, innovación y efectividad a nivel mundial”.

Acerca de ALIANZA

ALIANZA es una organización sin fines de lucro conformada por empresas líderes de la industria audiovisual. Su misión es proteger la propiedad intelectual, educar sobre los riesgos de la piratería y colaborar con gobiernos y autoridades para fortalecer el ecosistema legal y seguro. Entre sus miembros se encuentran Grupo Vrio (DIRECTV/Sky Brasil), Warner Bros. Discovery, The Walt Disney Company / ESPN, Ole Distribution, Grupo Globo, Telecine, LaLiga, Win Sports, 1190 Sports, Simpletv y Liga Profesional de Fútbol Argentino. Para más información, visite: alianzaaudiovisual.net .

Acerca de CONMEBOL

La Confederación Sudamericana de Fútbol, más conocida como la CONMEBOL (que viene del acrónimo usado en los comunicados cablegráficos: Confederación Sudamericana de Fútbol), es la Confederación de Asociaciones (Federaciones) de fútbol nacionales de América del Sur.

Fundada el 9 de julio de 1916 en Buenos Aires, es la primera Confederación del mundo, creada casi 40 años antes que las siguientes en conformarse.

La CONMEBOL nació de la realización de un torneo entre países del continente sudamericano. La primera Copa América realizada en 1916 en Buenos Aires en conmemoración del centenario de la independencia argentina, fue el inicio de esta institución, compuesta originalmente por las asociaciones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Posteriormente, las demás asociaciones sudamericanas se unieron a la CONMEBOL: Paraguay (1921), Perú (1925), Bolivia (1926), Ecuador (1927), Colombia (1936) y Venezuela (1953).

Es la única Confederación de fútbol en la que todas las asociaciones que la integran también se encuentran afiliadas a la FIFA y al Comité Olímpico Internacional (COI). Sus diez Asociaciones Nacionales miembros son el máximo orgullo de la CONMEBOL.