Ecosport, música y diversión: Ford volvió al Festival Wateke

Por segundo año consecutivo, Ford Argentina desembarcó en el Festival Wateke durante el último viernes, sábado y domingo en el Hipódromo de Palermo, en donde se combinó música, gastronomía y arte. Allí, en el stand de la automotriz, se exhibió la nueva Ecosport, hubo shows de música y mucha adrenalina en una palestra que se montó en donde se practicó escalada en muro.

Además de las exquisiteces foodies que se servían en los diversos puestos gastronómicos desplegados en todo el predio, especialmente montados con variadas propuestas, la música fue el plato fuerte de un festival que en cada edición apuesta a la familia, amigos y parejas. El lineup incluyó shows de Los Pericos, Los Cafres, Coti y Dancing Mood, entre otros. El viernes por la tarde, la influencer y cantante Vale Acevedo sorprendió con su talento en el stand de la automotriz. Su repertorio incluyó temas de su primer disco ¨Canciones de minita¨ y de su último trabajo ¨Quien te conoce?” que cuenta con más de 300 covers en las redes sociales. Durante el 2018, la artista lanzó dos EPs de covers de Rock Argentino en Spotify.

“Estoy muy contenta. Es muy loco que, a partir de hacer videitos de mi cuarto, hoy esté en un lugar como este. Me crucé con un montón de personas que vinieron a verme. Está buenísimo el evento y le quiero dar las gracias a Ford que me convocó. Voy a cantar un poquito de todo: temas propios y mucho del rock nacional, que es lo que más me gusta. Desde Intoxicados hasta Charly García”, sostuvo la influencer minutos antes de deleitar a los presentes con diversos hits.

Sin embargo, en el stand las estrellas fueron las Ecosport que se exhibieron y se llevaron todas las miradas. Ya de noche se acercó al espacio el reconocido actor Esteban Lamothe, quien posó con el vehículo y se mostró distendido con los presentes.

Además del disfrute musical, Ford ofreció entretenimiento a los asistentes gracias a una palestra de 6 metros con forma y ambientación de montaña con una campana con un temporizador en la cima de la misma. Esta activación convocó a los asistentes a competir por premios mediante una actividad deportiva extrema al mismo tiempo que podían disfrutar de las 2 Ecosport exhibidas en el stand.

El viernes, en donde muchas personas se acercaron a Wateke post jornada laboral, el clima fue ideal: desde una temperatura veraniega hasta una atmósfera cálida y amena que sirvió como escenario para disfrutar lo mejor de la música y las más variadas propuestas.