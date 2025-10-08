En casa de La Rioja en Buenos Aires la Provincia presentó el “Previaje Riojano” y anunció la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Chaya

El gobernador Ricardo Quintela encabezó el acto en el que estuvieron presentes representantes del sector privado con los que se viene trabajando para potenciar el turismo en La Rioja.

En el marco del encuentro que tuvo lugar en Casa de La Rioja en Buenos Aires, la Provincia presentó el "Previaje Riojano" y anuncio la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Chaya. Durante la presentación, se anunció además un nuevo beneficio para turistas y viajeras/os, a partir de un acuerdo entre el Gobierno de La Rioja y las empresas de transporte General Urquiza, Flecha Bus, Autotransporte San Juan y Sierras de Córdoba, que permitirá acceder a descuentos de hasta el 50% en pasajes de larga distancia con destino a La Rioja, desde el 14 de octubre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este beneficio complementa la política de impulso al turismo interno, fortaleciendo la conectividad y la accesibilidad al destino riojano. El encuentro contó con la participación de referentes del sector privado —entre ellos FEHGRA, ASOCAHR y la Cámara de Turismo de Chilecito—, reafirmando el trabajo conjunto entre el Estado y las cámaras empresarias para potenciar el crecimiento del turismo en toda la provincia.

"Aunar esfuerzos"

El gobernador Ricardo Quintela encabezó el acto junto al ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, y el secretario de Turismo, José Rosa, quienes destacaron la importancia de continuar promoviendo políticas públicas que fortalezcan el turismo y la identidad cultural provincial. También acompañaron la subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, y los legisladores nacionales Gabriela Pedrali y Enrique Herrera.

En su mensaje, Quintela convocó a “aunar esfuerzos en un contexto nacional desafiante”, subrayando que “hay otro camino antagónicamente opuesto” al ajuste, e instó a los medios a “generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de defender el trabajo y el desarrollo regional”.

Visión estratégica

Por su parte, José Rosa destacó la visión estratégica del Gobierno provincial al sostener e innovar en políticas de incentivo al sector. “Vinimos a Buenos Aires a marcar que hay otra forma de hacer política, con programas como Previaje Riojano e Impulso Turístico 50/50. La Rioja hoy es punta de lanza en el desarrollo del turismo interno”, afirmó. El evento reunió además a medios nacionales, funcionarios, legisladores y representantes del sector turístico, consolidando a la Provincia como uno de los destinos emergentes más atractivos del norte argentino.