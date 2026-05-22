Estrategias de Social Commerce e Inteligencia Artificial: el nuevo paradigma de las ventas digitales según Federico Feres

La aceleración tecnológica obliga a las empresas a replantear la forma en que se vinculan con sus audiencias en los canales digitales. En vistas a la próxima edición del Social Media Day, que se celebrará el 3 de junio en la Usina del Arte, Federico Feres, ingeniero industrial y CEO de Go For Marketing and eCommerce, anticipó cuáles serán los pilares técnicos y de comportamiento que definirán las ventas online. Con un recorrido que combina la experiencia en consumo masivo y el liderazgo de un equipo de 25 personas con proyección regional, Feres se presentará por primera vez como speaker en el evento para aportar una mirada puramente práctica sobre una industria en constante ebullición.

Frente al avance del ecosistema digital, el especialista en Marketing de Crecimiento de 33 años destacó que la velocidad con la que se mueve la industria vuelve sumamente complejo el seguimiento diario de las novedades. En este escenario, valoró el rol de los encuentros sectoriales como un espacio clave de actualización. "El Social Media Day y este tipo de eventos lo que vienen a hacer es a, de alguna forma, actualizarnos a todos en lo que se está usando; no en la teoría, sino en la práctica, en lo que realmente está trayendo resultados a agencias y a empresas", puntualizó.

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Social commerce y la llegada del live shopping: ¿qué nos espera?

De cara a su presentación, Feres anticipó que centrará su exposición en dos ejes que considera fundamentales para los próximos años: el social commerce —vender por redes sociales potenciadas con IA— y la inminente consolidación del live shopping o las ventas en vivo. Sobre este último punto, proyectó un cambio de paradigma profundo para el mercado local hacia el año 2027: “El e-commerce va a pasar de ser un lugar que recibe a la gente a ser un lugar donde se recibe solamente la compra, porque toda la experiencia va a suceder en un vivo”.

Esta evolución en el formato de comercialización demandará un compromiso directo por parte de las marcas, obligándolas a cambiar sus estructuras de atención virtual. Feres enfatizó que las compañías tendrán que disponer de personas en locales virtuales de la misma manera que lo hacen en el plano físico, dedicando tiempo a interactuar de forma transparente a través de transmisiones. “Van a tener que poner una persona que venda, atender en vivo y bancarse lo que te escriban en un chat que todo el mundo va a ver. Eso es lo que va a pasar de ahora en adelante”, aseguró.

El desafío de la humanización y el valor del networking: automatizar procesos sin perder el tacto humano

La aplicación masiva de herramientas tecnológicas en los negocios plantea el gran desafío de no desnaturalizar la esencia de las organizaciones. Para lograr un equilibrio, Feres propuso apoyarse en corrientes de trabajo como Man in the Middle, donde la inteligencia artificial opera como un soporte pero la decisión estratégica final queda siempre bajo la supervisión humana. “Lo más difícil hoy es desenlatar lo que te da la IA y acercarte al humano. Venimos de un año de copy-paste de IA, se viene ahora el acercarnos, volvernos más humanos”, reflexionó.

Para aquellas pymes o empresas pequeñas que buscan dar sus primeros pasos en este sendero, el líder de Go For aconsejó mapear exhaustivamente las tareas repetitivas dentro de la empresa para determinar cuáles son automatizables, remarcando que "casi todo se puede automatizar menos la atención emocional con la gente". Paralelamente, insistió en que hoy el interés de las audiencias se desplazó desde las estructuras corporativas tradicionales hacia las personas que las integran, por lo que resulta crucial que los fundadores y sus colaboradores comiencen a ganar visibilidad en los canales de comunicación digitales.

Finalmente, al evaluar el impacto del Social Media Day y los formatos de presencialidad, Feres coincidió en que el verdadero epicentro de estos encuentros radica en los intercambios que se dan fuera del escenario. "Mirá, para mí lo más importante es ir a conocer gente, es el networking. Lo más lindo no es subirme al escenario y dar una charla, sino es bajarme y que me pregunten cosas de la charla que di o que me vengan a contar experiencias", concluyó el speaker, quien apunta a brindar una presentación orientada al aprendizaje directo para que los asistentes se lleven herramientas concretas para aplicar en sus proyectos.