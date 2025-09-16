Fernando Gray advirtió sobre la crisis textil y recorrió la planta de Mauro Sergio en Mar del Plata

El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional por Unión Federal, Fernando Gray, mantuvo una reunión con Sergio Todisco, dueño de Textilana S.A (Mauro Sergio), en la ciudad de Mar del Plata, y dialogaron acerca de los nuevos desafíos que enfrenta la industria textil de nuestro país.

“La liberación indiscriminada de las importaciones están haciendo estragos en la industria nacional, muchos puestos de trabajo en la provincia se están perdiendo en manos de trabajadores extranjeros, y la industria textil no escapa a esa lógica, lamentablemente”, afirmó Fernando Gray.

Según datos de la Cámara Argentina de la Indumentaria, se pierden aproximadamente 1.500 puestos de trabajo mensuales, mientras que los datos de la Fundación Proteger indican que las empresas del sector presentaron una caída del 7% en el segundo trimestre de 2025 frente al mismo período de 2024.