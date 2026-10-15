Incentivo a las inversiones: qué municipio lidera el ranking nacional para habilitar comercios e industrias

Tres de Febrero se consolida en el primer lugar del Índice FÁCIL Productivo 2026, un estudio elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que reconoce el avance del municipio en simplificación administrativa, digitalización y acceso a la información para quienes quieren iniciar una actividad económica. Con 60,90 puntos se posicionó en lo más alto de la nómina, en la que sólo cinco municipios superan la barrera de los 50 puntos.

“Desde la gestión que inició Diego Valenzuela venimos tomando medidas para simplificar trámites, eliminar burocracia y hacer más accesible el inicio de un emprendimiento. Hoy seguimos profundizando esa transformación, porque es el camino para generar oportunidades, trabajo y progreso económico”, expresó el intendente de Tres de Febrero Rodrigo Aybar.

Detrás de este municipio se ubican la ciudad de Córdoba, con 59,03 puntos; la ciudad de Santa Fe, con 53,97; Luján, con 53,86; y Río Cuarto, con 52,70. Por otro lado, en el extremo de menor desempeño aparecen Pilar, con 20,93 puntos; Avellaneda, con 25,86; Quilmes, con 28,01; y Lanús, con 28,04. El estudio identifica en este grupo una fuerte dependencia de la presencialidad, circuitos administrativos extensos y escasa información pública para reconstruir los pasos necesarios para abrir un negocio.

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El informe destaca la plataforma MI3F, la habilitación instantánea online disponible para distintos rubros y una guía digital que permite conocer los requisitos, los pasos y las condiciones del trámite. Estas herramientas contribuyen a ordenar el proceso y dar mayor previsibilidad al emprendedor.

El estudio abarca 12 rubros estratégicos (comercios, restaurantes, estaciones de servicio e industrias) bajo tres dimensiones principales: proceso del trámite (50%), gestión y regulación (25%) y experiencia del emprendedor (25%). La primera evalúa aspectos como la cantidad de requisitos, documentos y trámites previos; la segunda analiza el marco legal, los plazos y la seguridad del registro; y la tercera verifica la realización de encuestas de atención, así como la publicación de estadísticas de gestión. Por su parte, el actual senador e intendente en uso de licencia, Diego Valenzuela, expresó en redes sociales: “¡Qué orgullo que Tres de Febrero vuelva a liderar en algo tan importante como la facilidad para abrir negocios! Simplificar trámites, eliminar burocracia y no cobrar por habilitar es esencial para generar más trabajo y oportunidades. El desarrollo económico debe ser una prioridad para las ciudades”.

La evaluación se realizó en 30 jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios del Área Metropolitana y ciudades del interior. Los resultados reflejan la información y los procedimientos relevados hasta el 30 de mayo de 2026.

“Este primer puesto nos impulsa a seguir mejorando. Queremos que cada vez más personas puedan convertir una idea en un comercio, una empresa o una fuente de trabajo en Tres de Febrero”, concluyó el jefe comunal. Más información sobre el informe: https://idesa.org/un-nuevo-indice-identifica-oportunidades-para-facilitar-la-apertura-de-negocios-en-argentina/