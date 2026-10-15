Mar del Plata más allá del verano: el hotel céntrico que sorprende con cinco pisos de spa para una escapada

Piscina cubierta climatizada, hidromasaje, baños de vapor, masajes y tratamientos; gastronomía con identidad propia, habitaciones amplias y modernas y Recreación infantil durante los fines de semana largos. En pleno centro de Mar del Plata, Hotel Spa República reúne bienestar, gastronomía y propuestas para familias en una ciudad que tiene cada vez más motivos para visitar durante los doce meses del año.

Mar del Plata hace tiempo dejó de ser únicamente sinónimo de verano. El mar continúa siendo uno de sus grandes protagonistas, pero la gastronomía, el teatro, los paseos, las compras, la cultura, el entretenimiento y una agenda activa durante gran parte del año multiplicaron las razones para regresar a la ciudad fuera de temporada.

En ese escenario, Hotel Spa República propone redescubrir Mar del Plata durante los doce meses del año, combinando una ubicación estratégica en pleno centro con una propuesta integral de alojamiento, bienestar, gastronomía y experiencias para familias.

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Uno de sus principales diferenciales sorprende por sus dimensiones: un spa distribuido en cinco pisos, que convierte al bienestar en una parte central de la identidad del establecimiento.

Cinco pisos dedicados al bienestar

Open Spa, el spa de Hotel Spa República se desarrolla a lo largo de cinco pisos destinados al bienestar, con un circuito cuyo acceso se encuentra incluido para los huéspedes.

El diferencial más sorprendente: el spa del hotel se desarrolla a lo largo de cinco pisos dedicados exclusivamente al bienestar, equipados con hidromasaje, saunas y diversas opciones de relax.

La propuesta cuenta con piscina cubierta climatizada, hidromasaje, baños de vapor, sauna seco, húmedo y finlandés, gimnasio y diferentes espacios de relax, conformando una experiencia que permite disfrutar de las instalaciones durante todo el año y con independencia del clima.

A esta propuesta se suman Open Spa, conectado directamente con el establecimiento, donde se ofrecen masajes, reflexología y diferentes tratamientos corporales y faciales. Estos servicios pueden contratarse de manera adicional y se encuentran disponibles tanto para huéspedes como para público externo.

El bienestar deja así de ocupar un lugar secundario dentro de la estadía para convertirse en uno de los grandes diferenciales del Hotel Spa República y en una propuesta con identidad propia dentro de Mar del Plata.

Especialmente durante otoño, invierno y primavera, la posibilidad de contar con espacios climatizados, circuitos de agua, saunas y tratamientos refuerza una nueva manera de pensar el destino, más allá de la temporada de playa.

Gastronomía con identidad marplatense y una cocina abierta a la ciudad

La gastronomía constituye otro de los diferenciales de la identidad de Hotel Spa República.

Su restaurante, Raíz Restó, propone una una cocina contemporánea, con una carta amplia y reconocible, basada en el producto y pensada tanto para los huéspedes como para el público local.

La propuesta combina carnes, pescados y productos de mar, pastas, ensaladas y diferentes platos de cocina argentina, buscando un equilibrio entre sabores clásicos y una mirada actual.

La gastronomía es otro de los pilares de la experiencia. En Raíz Restó se pueden degustar platos de cocina argentina contemporánea, elaborados con productos frescos y toques de autor.

El restaurante funciona durante todo el año y se encuentra abierto también a quienes no están alojados en el hotel, consolidándose como una propuesta gastronómica independiente y no únicamente como un servicio para huéspedes.

A esto se suma cada mañana un completo desayuno buffet, con alternativas dulces y saladas, panificados, frutas, infusiones y diferentes opciones.

De esta manera, la gastronomía se incorpora como uno de los pilares del establecimiento junto con el alojamiento y el bienestar: una cocina argentina contemporánea, versátil y conectada con Mar del Plata, en pleno centro de la ciudad.

Habitaciones amplias y modernas

La propuesta se completa con habitaciones amplias, modernas y confortables, una característica especialmente valorada tanto para escapadas en pareja como para estadías familiares.

Las habitaciones del Hotel Spa República ofrecen un diseño moderno y confortable, con detalles en madera y una iluminación cálida pensada para el descanso integral de los huéspedes.

Los espacios fueron pensados para privilegiar la comodidad y el descanso, sumándose a una concepción del hotel en la que la experiencia no se limita únicamente al alojamiento.

La amplitud de sus habitaciones resulta además un diferencial para las familias que eligen Mar del Plata para fines de semana, vacaciones o estadías más prolongadas.

En pleno centro, cerca de todo

A sus servicios se suma uno de los atributos históricos del hotel: su ubicación estratégica en pleno centro de Mar del Plata.

Desde allí se accede fácilmente a diferentes propuestas gastronómicas, comerciales, culturales y de entretenimiento, además de los principales paseos y atractivos de la ciudad.

El hotel dispone de espacios versátiles para eventos. En esta imagen, se aprecia un cuidado servicio de catering listo para disfrutar en un ambiente íntimo y distinguido.

Esta localización cobra especial valor en las escapadas de pocos días y durante los fines de semana largos, permitiendo aprovechar Mar del Plata desde un punto central y con gran parte de la oferta urbana a corta distancia.

Mar del plata, los doce meses del año

Otoño, vacaciones de invierno, fines de semana largos, primavera o verano. Mar del Plata atraviesa un proceso que amplía cada vez más su calendario turístico y suma nuevas razones para viajar más allá de los meses tradicionalmente asociados con la playa.

El mar permanece, pero ya no es el único protagonista.

Hotel Spa República acompaña esa transformación con una propuesta que reúne en un mismo lugar un spa de cinco pisos dedicado al bienestar, gastronomía abierta también al público externo; habitaciones amplias y modernas; recreación infantil durante fines de semana largos y una ubicación privilegiada en pleno centro.

Una combinación de atributos que permite descubrir otra faceta de uno de los destinos más elegidos de la Argentina.

Para más información y reservas, podés ingresar a su web en hotelsparepublica.com.ar, escribir por WhatsApp al +54 9 11 7137 0100, llamar al +54 (011) 7090 5605, enviar un correo a [email protected] o seguirlos en Instagram como @hotelsparepublica.