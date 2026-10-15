Representación internacional: qué intendente bonaerense expuso la historia de Tigre ante alcaldes en China

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del Diálogo Mundial de Alcaldes 2026 (World Mayors Dialogue), en la ciudad de Luoyang, provincia de Henan, República Popular China. El jefe comunal fue invitado como ponente para compartir la experiencia del distrito en materia de preservación del patrimonio cultural y natural.

Bajo el lema “Preservar y transmitir la cultura de las antiguas capitales y promover el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones urbanas”, el encuentro reunió a representantes internacionales para intercambiar experiencias sobre la protección del patrimonio, el desarrollo sostenible y la construcción de ciudades que preserven su identidad histórica y cultural.

“Quiero agradecer la invitación a participar de este encuentro internacional, que nos permite compartir con ciudades de todo el mundo la historia y la identidad de Tigre, así como el trabajo que llevamos adelante para preservar nuestro patrimonio cultural y natural. Estos espacios de intercambio nos enriquecen y nos permiten conocer otras experiencias para seguir construyendo un desarrollo que respete y valore nuestra identidad”, expresó Julio Zamora.

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En ese marco, el jefe comunal participó del diálogo denominado “Protección, herencia, innovación y utilización sostenible del patrimonio cultural urbano”, donde presentó la historia de los clubes de remo de Tigre y su importancia para la identidad local, junto con las políticas de preservación del Delta del Paraná.

Durante su exposición, destacó el vínculo histórico entre la ciudad y el remo, una tradición que se remonta a fines del siglo XIX y que se consolidó con la llegada de inmigrantes europeos, quienes fundaron instituciones deportivas y sociales que continúan formando parte de la comunidad.

Los clubes de remo constituyen un patrimonio arquitectónico, histórico y cultural que refleja la diversidad de colectividades que contribuyeron a la formación de la identidad argentina. Sus edificios, ubicados sobre las riberas de los ríos Luján y Tigre, conforman un paisaje característico del distrito.

En ese sentido, el Municipio impulsa la postulación de estas instituciones ante la UNESCO para su reconocimiento como Patrimonio Mundial, con el objetivo de preservar su arquitectura, su historia y su valor social para las generaciones futuras. La historia del remo en Tigre se remonta a la década de 1870 y, en 1873, se realizó en sus aguas la primera regata oficial del país.

Otro de los ejes de la presentación fue la protección del Delta del Paraná, un ecosistema de humedales de gran valor ambiental, paisajístico y cultural. El intendente puso en valor el Plan de Manejo Integral del Delta, establecido mediante la Ordenanza 3343/13, que promueve una gestión socioambiental del territorio isleño.

La herramienta busca compatibilizar la preservación de los humedales y sus servicios ecosistémicos con las necesidades de las comunidades locales, a través del ordenamiento territorial, la protección del patrimonio natural y cultural y la promoción del desarrollo sostenible.

Además de su participación como ponente, el jefe comunal formó parte de las actividades oficiales del encuentro, que incluyeron intercambios con autoridades internacionales, recorridos por espacios emblemáticos de Luoyang, visitas a sitios culturales y al Museo de Luoyang, y actividades vinculadas con el desarrollo industrial y tecnológico de la región.

La participación permitió compartir la experiencia de Tigre con representantes de otras ciudades y destacar la importancia de impulsar políticas públicas que articulen la conservación patrimonial, la identidad local y el cuidado del ambiente.