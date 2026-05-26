Lomas celebró el 25 de Mayo con una multitud en Plaza Grigera

“Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, gracias de corazón a este pueblo maravilloso que se congregó en familia, para expresar el amor por Lomas y el amor por la Patria”, destacó Otermín que estuvo acompañado también por la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik y la secretaria general, Aldana Scillama.

Además, el jefe comunal destacó: “Es una emoción enorme ver esta Plaza de Lomas repleta de amor por la Patria en tiempos en donde algunos dicen que el amor por la patria pasó de moda, Lomas le dice sí a la Argentina, sí al futuro, sí a la familia, sí a la comunidad, sí al país maravilloso que tenemos y que lo merecemos, que nunca nada, ni nadie nos haga creer que que no somos un país extraordinario, porque somos un país maravilloso”.

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Durante el evento, también se reunieron donaciones de frazadas y ropa de abrigo que serán entregados a vecinos que lo necesitan a través del programa Compartir Lomas.

“¡Viva la Patria, viva Lomas, viva la Comunidad!”, concluyó el Intendente ante una Plaza Grigera colmada de vecinos de todos los barrios.