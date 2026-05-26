Mariel Fernández recorrió Pergamino y llamó a “gobernar para transformar”

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, llevó adelante una recorrida por la ciudad de Pergamino con una agenda centrada en el diálogo con sectores comerciales, agropecuarios y políticos, con el objetivo de conocer las distintas realidades del municipio y profundizar el intercambio sobre las problemáticas que atraviesan las y los bonaerenses.

La jornada comenzó con una visita a la Cámara de Comercio de Pergamino, donde Fernández conversó con representantes de uno de los principales sectores económicos de la ciudad. Durante el encuentro abordaron el impacto de la apertura de importaciones, la caída del consumo y las dificultades que atraviesan distintos rubros comerciales, industriales y de servicios.

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En ese marco, la jefa comunal expresó: “En la diversidad de pensamientos, coincidimos en recuperar la Argentina del trabajo”. Además, destacó la importancia de estos espacios de intercambio y sostuvo que “es valioso conocerlos, escucharlos e intercambiar puntos de vista”.

Luego, Fernández mantuvo un encuentro con el productor agropecuario Sebastián Campo, referente de Bases Federadas, y con Eugenia Mengarelli, secretaria adjunta de la CTA de Pergamino. Allí dialogaron sobre la situación que atraviesa el sector agropecuario, especialmente los pequeños y medianos productores afectados por las medidas económicas del Gobierno nacional, así como también sobre demandas históricas vinculadas al desarrollo productivo del interior bonaerense.

“Queremos hacernos cargo de los problemas y gobernar para transformar. Con estos encuentros reconstruimos diálogos, aprendemos y sumamos aportes a la propuesta que estamos construyendo para la provincia”, señaló Mariel Fernández.

La recorrida continuó con un encuentro junto a la organización “Círculos de la Resistencia”, espacio del que participaron Eugenia Mengarelli, Pedro Peretti y Alejandro Mosquera, entre otros referentes políticos y militantes.

Durante la actividad también compartieron un espacio de reflexión por los 50 años de la última dictadura militar y debatieron sobre los desafíos políticos, sociales y productivos de la Argentina actual.

“Estamos construyendo un peronismo que vuelva a enamorar y queremos dar la pelea para volver a tener un Gobierno nacional y provincial que defienda nuestra industria, nuestro campo, nuestra soberanía, genere trabajo y cuide a nuestro pueblo”, afirmó Fernández.

La visita formó parte de una serie de recorridas que Mariel Fernández viene realizando por distintos municipios bonaerenses para fortalecer vínculos con sectores productivos, sindicales, sociales y políticos, y construir propuestas de cara al futuro de la provincia.