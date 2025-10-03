Más de 500 intendentes reclaman a Milei un cambio urgente en las políticas económicas y sociales

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezaron una nueva Asamblea Federal junto a intendentes e intendentas de las distintas provincias. El encuentro, de carácter federal y plural, se consolidó como un espacio de intercambio y coordinación entre los gobiernos locales para analizar la situación económica actual y debatir medidas conjuntas ante el impacto del ajuste nacional.

Durante la jornada, los jefes comunales presentaron un documento consensuado en el que expresaron su profunda preocupación por las consecuencias sociales que están atravesando las vecinas y los vecinos de los municipios de todo el país. En el texto, señalaron que las políticas de recorte impulsadas por el Gobierno nacional han generado un deterioro sostenido en la calidad de vida, afectando áreas sensibles como la salud, la educación, el empleo y la asistencia social.

En ese marco, los intendentes y las intendentas reclamaron la necesidad de un cambio de rumbo económico y social, con políticas públicas que prioricen la inclusión, la producción y el trabajo. Asimismo, solicitaron de manera urgente una reunión con el presidente Javier Milei, acompañada de un llamado a la reflexión para revertir las medidas que, según plantearon, profundizan las desigualdades y ponen en riesgo el tejido social de las comunidades locales.