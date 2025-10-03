viernes 03 de octubre de 2025
Política

Más de 500 intendentes reclaman a Milei un cambio urgente en las políticas económicas y sociales

Durante la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios, encabezada por Fernando Espinoza y Axel Kicillof, jefes comunales de todo el país expresaron su preocupación por el impacto del ajuste nacional y exigieron al Gobierno un giro en su rumbo económico.

Intendentes y autoridades provinciales durante la Asamblea de la FAM, donde se reclamó al Gobierno nacional un cambio de rumbo económico y social. | Municipio de La Matanza

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezaron una nueva Asamblea Federal junto a intendentes e intendentas de las distintas provincias. El encuentro, de carácter federal y plural, se consolidó como un espacio de intercambio y coordinación entre los gobiernos locales para analizar la situación económica actual y debatir medidas conjuntas ante el impacto del ajuste nacional.

Durante la jornada, los jefes comunales presentaron un documento consensuado en el que expresaron su profunda preocupación por las consecuencias sociales que están atravesando las vecinas y los vecinos de los municipios de todo el país. En el texto, señalaron que las políticas de recorte impulsadas por el Gobierno nacional han generado un deterioro sostenido en la calidad de vida, afectando áreas sensibles como la salud, la educación, el empleo y la asistencia social.

En ese marco, los intendentes y las intendentas reclamaron la necesidad de un cambio de rumbo económico y social, con políticas públicas que prioricen la inclusión, la producción y el trabajo. Asimismo, solicitaron de manera urgente una reunión con el presidente Javier Milei, acompañada de un llamado a la reflexión para revertir las medidas que, según plantearon, profundizan las desigualdades y ponen en riesgo el tejido social de las comunidades locales.

