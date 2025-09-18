Masiva marcha en La Rioja para respaldar la ley de financiamiento universitario

La movilización en La Rioja tuvo una amplio acompañamiento y en la que, además de la comunidad universitaria, logró la convocatoria de otros sectores, entre ellos del arco sindical y también de la salud, sectores también agredidos por las políticas del gobierno libertario.

La marcha fue convocada para las 16.30 y el punto de encuentro fue el Centro Administrativo Provincial (CAP). Allí se concentraron los manifestantes y a las 17.00 la nutrida columna se empezó a movilizar por la avenida Carlos Menem hacia la sede de la UNLaR.

Como se recordará, este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Milei a la leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario. De este modo, Diputados logró sostener ambas leyes y que ahora pasarán al Senado. En la Cámara alta la oposición intentará conseguir los dos tercios de los votos para frenar los vetos presidenciales y lograr así el sostenimiento definitivo de la emergencia pediátrica y el financiamiento a las universidades.