Política

Masiva marcha en La Rioja para respaldar la ley de financiamiento universitario

Este miércoles, como en todo el país, se realizó una masiva marcha en la ciudad de La Rioja para exigir el sostenimiento de la ley de financiamiento universitario y en rechazo al veto del presidente Javier Milei a dicha ley.

La Rioja
La movilización en La Rioja tuvo una amplio acompañamiento. | Municipio de La Rioja

La movilización en La Rioja tuvo una amplio acompañamiento y en la que, además de la comunidad universitaria, logró la convocatoria de otros sectores, entre ellos del arco sindical y también de la salud, sectores también agredidos por las políticas del gobierno libertario.

La Rioja

La Rioja

La marcha fue convocada para las 16.30 y el punto de encuentro fue el Centro Administrativo Provincial (CAP). Allí se concentraron los manifestantes y a las 17.00 la nutrida columna se empezó a movilizar por la avenida Carlos Menem hacia la sede de la UNLaR.

La Rioja

La Rioja

La Rioja

Como se recordará, este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Milei a la leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario. De este modo, Diputados logró sostener ambas leyes y que ahora pasarán al Senado. En la Cámara alta la oposición intentará conseguir los dos tercios de los votos para frenar los vetos presidenciales y lograr así el sostenimiento definitivo de la emergencia pediátrica y el financiamiento a las universidades.

