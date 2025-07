"Partitura para un ritual": la muestra de arte textil y pictórico que invita a una experiencia sensorial en el British Arts Centre

Desde el 4 de julio y hasta el 4 de septiembre de 2025, el British Arts Centre (BAC, Suipacha 1333, en el predio de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa) presenta “Partitura para un ritual”, una exposición que reúne obras de las artistas Dana Ferrari y Alejandra Mizrahi, con curaduría de Carolina Pinciroli. La muestra propone una experiencia poética e introspectiva a través del lenguaje textil y pictórico, invitando a desacelerar el ritmo cotidiano para reconectar con lo sensible, lo íntimo y lo meditativo.

En un mundo marcado por la velocidad y la inmediatez, Ferrari y Mizrahi trazan un contrapunto sereno: obras que nacen desde el interior y se despliegan en gestos mínimos, repetitivos, casi rituales. Tejidos, acuarelas y formas suspendidas componen una cartografía emocional donde cada trazo, cada puntada, se vuelve signo y puente hacia una experiencia de contemplación compartida.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dos lenguajes, un mismo ritmo

Alejandra Mizrahi centra su práctica en el universo textil. Sus móviles colgantes y paños tejidos, teñidos con pigmentos naturales, combinan técnicas ancestrales como el crochet o las dos agujas con una sensibilidad contemporánea. Sus obras evocan memorias femeninas, territorios de intimidad y saberes transmitidos de generación en generación. Cada hebra entrelazada se convierte en un gesto de resistencia y ternura frente al vértigo del presente.

“Hay una explosión de formas, de color, de patrones, en donde a mí me gustaría que suceda algo del orden de lo que pasa en el tejido”, explicó Mizrahi durante la inauguración. “Hemos estado trabajando en pos de que el espectador tenga una experiencia de habitar el espacio, de caminarlo, de recorrerlo”.

Por su parte, Dana Ferrari fusiona pintura y performance en una serie de acuarelas en las que el cuerpo entra en escena. De pie sobre el papel, sus pinceladas redondas trazan una suerte de partitura silenciosa. Círculos, cruces y líneas de colores pasteles (y a veces vibrantes) se suceden como notas suspendidas en el espacio, componiendo un paisaje visual que también se escucha con la imaginación.

“En esta muestra, el trabajo de Alejandra y el mío se acerca a las personas de una manera cálida y directa, porque trabajan con vibraciones de color, con las formas, y es una relación directa con el público”, afirmó Ferrari.

Ambas artistas entienden su práctica como una forma de meditación activa, donde el tiempo se ralentiza y cada repetición se transforma en un mantra.

Curaduría, voces y presencia destacada

La curaduría de Carolina Pinciroli acompaña y potencia este encuentro entre lenguajes. “Esto arrancó con un desafío de la directora de la AACI, Josefina Rouillet, que me invitó a curar este espacio y armar una muestra. Entonces pensé: ¿qué quiero mostrar y qué artistas invitar?”, relató Pinciroli. “Como es un espacio no convencional —no es un museo ni una galería, sino un teatro—, el montaje fue absolutamente disruptivo y asombroso”.

Durante la inauguración, Josefina Rouillet, Directora Ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI, instituto con 98 años enseñando inglés), dio unas palabras junto a las artistas y la curadora, destacando la importancia del arte como puente entre culturas y como herramienta de introspección en tiempos acelerados.

El evento, acompañado por la Bodega Luigi Bosca, reunió a importantes figuras del mundo artístico, como los artistas Alicia Herrero, Martín Churba, historiadores del arte como Ana Maria Batistozzi y Roberto Amigo, y representantes de Galería Herlitzka, Roldan, Barro, Cott, Isla Flotante, Lince, Nora Fish, Naón, Grasa y De Sousa, así como miembros del MALBA, la Directora del Museo Sívori, Teresa Riccardi, y el Presidente de la Asociación de Amigos del Sivori, Abel Guaglianonne, y Marcela Roberts, Directora de la Casa del Bicentenario y la coleccionista Teresa Bulgheroni, entre otros invitados especiales.

La muestra tiene lugar en el BAC, centro cultural de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, que viene consolidándose como un espacio clave para las expresiones artísticas contemporáneas.

En la primera mitad de este año fue la sede principal del Festival Shakespeare, y luego siguió con dos obras en inglés, The Philanderer de Bernard Shaw y Barefoot in the Park, the Niel Simon, y otras dos en castellano (La Tempestad y La Estancia) en paralelo con otras dos muestras de artes visuales y los talleres regulares en inglés (teatro, danza irlandesa y coro).

“Partitura para un ritual” se extenderá hasta el 4 de septiembre. Suipacha 1333, CABA. Días hábiles de 12 a 20.