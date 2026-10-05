Perfil presenta "Todo sobre la cerveza": una colección para disfrutar cada trago como un experto

Perfil suma a los kioscos de todo el país "Todo sobre la cerveza", un lanzamiento que reúne el aprendizaje y el placer de degustar. A lo largo de la colección, los lectores pueden conocer en detalle los distintos estilos y descubrir lo que hay que saber para disfrutar de cada trago como un experto.

Cada entrega está dedicada a un estilo en particular: desde la Czech Pilsner, una de las más populares, hasta la Stout, de sabor tostado y carácter fuerte, pasando por la Pale Ale, la Wheat Beer, la Brown Ale, la India Pale Ale, la Porter, la Belgian Pale Ale y la Bock. Los fascículos recorren sus características, sus colores y sus aromas.

La colección propone también un acercamiento al arte de fermentar y combinar maltas y lúpulos, los ingredientes que dan identidad a cada variedad. Así, se puede entender por qué una cerveza es rubia, ámbar u oscura, y qué la hace refrescante, aromática o intensa.

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Además, cada fascículo se acompaña con un vaso de regalo, pensado para cada tipo de cerveza. Así se arma una colección de vasos distintos: la copa de pie para la Belgian Pale Ale, el clásico pinta para la Stout, la jarra de vidrio tallado para la Brown Ale, entre otros.

La colección presenta un total de 30 entregas semanales. Cada una incluye el fascículo más un vaso de regalo, a un precio de $19.900. Ya se encuentra disponible en todos los kioscos del país.