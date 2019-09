San Isidro lanzó junto a Hilda Molina el programa Educación en Valores

En el predio de Puerto Libre, el Municipio de San Isidro y la prestigiosa médica cubana Hilda Molina lanzaron el programa Educación en Valores, ante un auditorio colmado de vecinos e instituciones.

Pasadas las 19:00, el intendente comunal, Gustavo Posse, dio comienzo a la charla, que contó con la presencia de los embajadores que tendrá el programa: Silvio Velo (capitán de la selección de fútbol para ciegos de Argentina “Los Murciélagos”); Jimena Adúriz (madre de Ángeles Rawson, que fue asesinada en el 2013); Marcela Capuano (una joven con esclerosis lateral amiotrófica “ELA”); Beatriz y Jorge Taddei (los padres de Wanda Taddei, asesinada en 2010 por su esposo); Eduardo “Coco” Oderigo (creador de “Los Espartanos”) y Paula Pareto (judoca, campeona del mundo y medallista olímpica, médica del Hospital Central de San Isidro).

A través de estos embajadores se van a conocer historias de vida que representan ejemplos de resiliencia, superación, inclusión, esfuerzo, el perdón y las segundas oportunidades.

“Es un proyecto del que nos sentimos orgullosos y honrados, porque sabemos lo valioso que es tenerla a la Dra. Hilda Molina acá, y porque queremos que este programa que empieza en San Isidro se replique en otras ciudades”, comenzó Posse. San Isidro es el primer municipio de la Argentina que implementa la educación en valores como política pública.

El intendente contó que el municipio comenzó a trabajar con Molina desde comienzos de año. Y adelantó que Educación en Valores va a llegar a cada uno de los barrios del distrito, colegios, casas e instituciones no gubernamentales “para que los valores sean la base para lograr una sociedad más justa; para que no sólo se piense en hoy, sino en las generaciones siguientes”.

Visiblemente emocionada, Hilda Molina –creadora del programa– expuso los fundamentos y las acciones que apuntan a sanar lo que ella denomina “enfermedad social”, con el objetivo de desplegar la formación personal, moral y el desarrollo de virtudes, como un punto vital para lograr una sociedad mejor.

“¿Qué mundo les estamos dejando a las próximas generaciones?”, “¿Podemos acordar, como sociedad, que nuestra mayor riqueza son las personas?”, son algunos de los interrogantes que sirvieron de punto de partida para la exposición de la médica.

Sobre el programa y sus objetivos, Hilda Molina explicó: “Es integral, bien concebido y diseñado, que tiene como centro al ser humano con su dignidad intrínseca e inalienable sobre bases científicas y adaptadas a San Isidro. Buscamos que se comprenda que lo único que es capaz de resolver la enfermedad social es la educación en valores. Es lo que va a aliviar los males que sufre la sociedad y a formar personas de bien. Queremos que los ciudadanos de San Isidro sean emisores y receptores del mensaje de valores y que llegue en un efecto multiplicador a la sociedad. Vamos a generar una verdadera revolución de valores”.

Y remarcó: “Esto no sólo es importante para San Isidro, sino para todo el país. Porque el bien también se contagia y esto sucederá”.

En relación a la denominada “enfermedad social” afirmó que genera una serie de crisis en valores éticos, espirituales, sociales, políticos y económicos. “En los países donde faltan los valores éticos y morales no está asegurada la democracia ni la institucionalidad republicana. Por eso, buscamos que aflore lo bueno que tiene la población, que cambie el lenguaje social. Utilicé las neurociencias que es mi profesión para estudiar esto y no tengo dudas de que Argentina se salva haciendo que lo mejor de la sociedad salga a la luz y que cesen las peleas”, subrayó.

Para llevar a cabo esta propuesta se implementarán conferencias, seminarios, charlas, entrevistas, talleres y diferentes iniciativas que globalicen el tema de valores. Pasará por cada una de las localidades del Partido y llegará a todos los grupos etarios de la comunidad: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

“Nos produce una gran felicidad que podamos implementar este programa en San Isidro. La idea es que coordinemos las acciones en forma conjunta con Hilda. Vamos a empezar con el ciclo de charlas de los embajadores en una sociedad de fomento en Boulogne, y luego queremos continuar con profesionales como médicos y enfermeros”, contó Fernanda Giordani, subsecretaria de Niñez, Familia y Comunidad.

Una de las embajadoras del programa, Beatriz, la madre de Wanda Taddei, expresó: “Es un día emocionante para todos, tuvimos una gran convocatoria. Esto va a tener una repercusión muy grande en el país porque somos muchas y muchos los que estamos trabajando en valores desde el dolor y desde lo social. Esta problemática va a iniciarse en los clubes de barrio y escuelas, que son lugares donde tenemos que empezar a concientizar y hacer hincapié en los valores”.

A su lado, Jimena Adúriz, la madre de Ángeles Rawson, agregó: “Toda mi vida creí en los valores y no hay sociedad que se sostenga sin ellos. Mi hija fue asesinada, sin embargo, yo creo que se puede construir desde el dolor para mejorar la sociedad. Lo que hace San Isidro es un cambio de paradigma, es un volver a construirnos como personas en un sentido más humano y de amor”.

Me encanta la propuesta del municipio, sin dudas es algo revolucionario. Cuando me comentaron sobre el rol de los embajadores no dudé en aceptarlo. Transmitir los valores, el liderazgo, y el dominio del ego, son algunos de los temas sobre los que me gustaría hacer foco”, indicó Paula Pareto, campeona olímpica de judo en Río de Janeiro, y médica que trabaja en el Hospital Central de San Isidro.

Mientras que el creador de los “Espartanos”, Eduardo “Coco” Oderigo, comentó: “Esta propuesta es maravillosa. Debemos utilizar y dar más entidad a la palabra valores para que podamos construir un futuro mejor. En mi caso voy a hablar de segundas oportunidades que tiene que ver con personas que están detenidas y que podamos confiar en que no reincidan al salir en libertad”.

“Es un honor formar parte de los embajadores. Voy a aportar mi granito de arena para compartir todo lo que aprendí con el deporte: el sacrificio, la disciplina y la superación”, finalizó Silvio Velo, futbolista, ciego capitán de la selección de fútbol para ciegos de Argentina y considerado el mejor jugador del mundo en su disciplina.

Para mayor información sobre este programa se pueden contactar por mail a: sienvalores@sanisidro.gov.ar