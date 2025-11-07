Seguridad alimentaria en las empresas de hostelería: todo lo que necesitas saber

Cualquier negocio cuya actividad implique manipular alimentos, lo que incluye el sector hostelero, tiene la obligación de garantizar la salud alimentaria, protegiendo así la salud de sus clientes. El curso de manipulador de alimentos es un imprescindible para todos los trabajadores del sector.

¿Cómo se garantiza la seguridad alimentaria en el sector hostelero?

La seguridad alimentaria está regulada por obligaciones normativas tanto de carácter nacional como europeo. Con las medidas y protocolos actuales se pretende implementar un sistema de control riguroso, además de buenas prácticas de prevención. Veamos algunas de las principales obligaciones del sector hostelero que garantizan la seguridad alimentaria.

Curso de manipulador de alimentos, la clave en la seguridad alimentaria

Uno de los aspectos más importantes para las empresas del sector hotelero es garantizar la seguridad alimentaria y evitar la contaminación cruzada en sus establecimientos. Por eso, es importante que todos los trabajadores estén debidamente formados. El carnet de manipulación de alimentos es esencial para los trabajadores y también para la empresa, ya que no cumplir con esta obligación normativa puede tener unos costes elevados.

La buena noticia es que cubrir esta necesidad es bastante sencillo. En la actualidad es posible realizar el curso de manipulador de alimentos online, de forma rápida, fácil y muy efectiva, garantizando el cumplimiento de la normativa y una formación muy competente en la materia. Este acortamiento de los plazos para poder obtener este permiso esencial se adapta a la perfección a las cambiantes necesidades del sector.

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC)

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control o APPCC es un sistema esencial en los establecimientos hosteleros. Se trata de identificar cuáles son los peligros potenciales en cada etapa de la cadena alimentaria. A partir de aquí, se establecen los Puntos Críticos de Control o PCC con el objetivo de eliminar o minimizar los posibles riesgos a niveles que sean aceptables. En este sistema se establecen los límites críticos, medidas correctoras, sistema de vigilancia y procedimientos para la verificación, además de documentación.

Higiene del personal

En el sector hostelero todos los manipuladores de alimentos deben recibir formación específica en materia de seguridad alimentaria. Por eso, los trabajadores del sector deben contar con el carnet de manipulación de alimentos como requisito indispensable.

Parte de la higiene del personal tiene que ver con el uso de ropa de trabajo adecuada, evitar el uso de joyas, relojes o esmaltes de uñas o incluso con la prohibición de trabajar en el caso de que se padezca temporalmente una enfermedad infecciosa o existan síntomas de ella.

Limpieza y desinfección

Todos los establecimientos de restauración y las cadenas hoteleras deben contar con programas efectivos de limpieza y desinfección. Tanto las instalaciones como los equipos y utensilios deben someterse a programas de limpieza profunda. Se deben controlar las superficies que están en contacto directo con los alimentos y emplearse productos de limpieza y desinfección específicos para la industria alimentaria. Estos productos deben estar separados correctamente de los alimentos en el almacén.

Almacenamiento y conservación de los alimentos

El sector hotelero también tiene la obligación de gestionar minuciosamente el almacenamiento y la conservación de los alimentos. Para ello se deben registrar y controlar de manera frecuente las temperaturas de funcionamiento de los aparatos de refrigeración y congelado. Las cámaras frigoríficas deben estar debidamente organizadas y limpias, además, los alimentos deben separarse por tipos (crudos o preparados) para evitar la contaminación cruzada.

Control de alérgenos

Una de las obligaciones de los establecimientos del canal HORECA es informar a los clientes sobre la presencia de los 14 alérgenos de declaración obligatoria, si los hubiera. El control de alérgenos implica tomar medidas para evitar la contaminación cruzada y establecer un plan de alérgenos.

Trazabilidad

La trazabilidad implica que se pueda rastrear el origen de los alimentos, desde el momento de la compra al proveedor hasta que llega al consumidor. Esta medida es esencial para el control de las alertas sanitarias, pues permite identificar de manera más rápida cuál es la fuente u origen del problema.

Prevención del desperdicio alimentario

La normativa actual exige también la elaboración de un plan de prevención del desperdicio alimentario donde se fomente la donación de alimentos y la oferta a los clientes de aquellos productos que no hayan sido consumidos.

Por último, recuerda que para garantizar la seguridad alimentaria el primer y más importante paso es recibir la formación adecuada, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa. Para ello el curso de manipulador de alimentos resulta imprescindible.