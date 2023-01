En las últimas horas circularon rumores sobre que Bebe Contepomi se fue de TN y El Trece en medio de un escándalo judicial millonario. Sin embargo, el periodista desmintió estas versiones a través de sus redes sociales. Además, consultado por PERFIL, aclaró que "no existe ningún juicio".

"Me están preguntando por un supuesto juicio millonario a TN. No inicié ningún juicio de ningún tipo. Hasta la semana pasada seguí haciendo La Viola y yendo a Telenoche y acá estoy a disposición", manifestó Contepomi en sus redes sociales. Y agregó: "Los que me conocen saben que odio los conflictos y voy de frente para resolver los problemas".

Los rumores sobre una salida complicada de las señales televisivas donde lleva más de 20 años trabajando surgieron en la emisión del pasado 9 de enero en Intrusos. En el programa comentaron que el también conductor radial había enviado una carta documento por "cifras astronómicas" que supuestamente ascendían a 150 millones de pesos o tres millones de dólares.

En diálogo con este medio, Contepomi comentó que la noticia sobre el juicio millonario "me sorprendió mucho y me dolió más". Además, se mostró asombrado porque no se comunicaron con él para corroborar que fuera cierto: "No entiendo porqué no me llamaron para preguntarme a mí. En América muchísimos tienen mi número". Y agregó: "Cuando vi el video me quedé estupefacto de cómo tratan a un trabajador. Los panelistas parecen todos dueños de empresas".

Sobre la posible existencia de la acción legal, aclaró que "no existe ningún juicio, ni millonario ni pobre. No hay juicio de ningún tipo".

Contepomi desmintió los rumores sobre las supuestas acciones legales a través de sus redes sociales.

Además, recordó un episodio similar que ocurrió con el programa en el pasado, donde mencionaron que el periodista había tenido un enfrentamiento con Juana Viale debido a su entrevista compartida con Coldplay. "Ya me habían inventado una pelea con Juana Viale y ahora esto. No sé qué les hice. La verdad que me duele porque en TN y Canal 13 tengo muchos amigos y amigas", comentó al respecto.

Contepomi sostuvo que "no tiene ni idea" del motivo por el cual inventaron sin rumor. Sin embargo, barajó la posibilidad de que haya sido una fuente que quería desfavorecerlo. "Indudablemente alguien les dio una información mentirosa para perjudicarme y ellos no chequearon conmigo, lo que me hace pensar que lo hicieron a propósito para favorecer a una parte y ensuciarme a mí", afirmó.

Sumado a esto, el periodista aclaró que "no se fue" de TN y El Trece: "Hasta el último fin de semana hice La Viola y hasta fin de año estuve en Telenoche. Ahora estoy de vacaciones". Sin embargo, detalló que está resolviendo "algunos problemas de su situación laboral" luego de 30 años de trabajar en esas señales televisivas.

"No hay ningún juicio y es una charla entre privados. Yo empecé de cero en 1994 en Artear, sin ningún antecedente de periodistas en mi familia y sin banca de nadie. Lo único que quiero es poder decidir yo mismo sobre mi futuro y no tener problemas con nadie. Tengo tres hijos y eso me genera mucha responsabilidad de estar bien, ser feliz y trabajar para que no les falte nada", detalló.

Respecto al apoyo que recibió en redes ante los rumores falsos, Contepomi afirmó que tiene "una relación increíble con la gente". Sin embargo, aclaró que no se siente "una celebridad ni famoso o importante". "Mi trabajo implica que la gente me conozca pero para mí soy una persona normal. Ser conocido o casi famoso no me cambia en nada. Por eso me siento uno más entre el público de un concierto o donde sea".

Asimismo, se mostró optimista respecto a lo que le espera. "Creo que tengo un futuro divino. Ojalá pueda seguir haciendo La Viola. Se vienen el Baradero Rock y el Cosquín Rock y nunca falté a ninguna de las 22 ediciones. Espero este año poder estar y mostrar el rock a todo el país", concluyó.