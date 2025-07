Blooper de la semana: "¿Jairo, conocías Córdoba?" Sí, canté en este teatro unas 30 veces...

La gala de los Premios Sur, celebrada en el Teatro del Libertador San Martín de Córdoba, reunió a figuras del cine argentino en una noche pensada para homenajear al talento nacional y destacar las producciones más sobresalientes del último año. Aún así, un insólito blooper con Jairo terminó acaparando la atención del público y de las redes sociales.

Al comenzar la transmisión oficial por TNT, el cantante y compositor cordobés fue el encargado de abrir la gala con su voz ante un teatro colmado. La participación, que parecía protocolar, terminó generando revuelo después de una entrevista con la prensa en la que una conductora lo sorprendió con una frase inesperada: “¿Conocías la provincia?”

La respuesta de Jairo no tardó en captar la atención. A voz pausada, recordó: “En este teatro habré cantado unas 30 veces. Vine cuando tenía 8 años, me trajo la escuela primaria”, y compartió detalles que revelan su cariño por el lugar: “Me impresionaron las butacas, aunque cuando volví ya como cantante, el teatro tenía otro nombre”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al reflexionar más tarde sobre el momento, explicó: “Traté de contestarle desde mi experiencia con el teatro, situándola en un escenario que no se imaginaba. No quería ser agresivo por el solo hecho de no conocerme”. De esta manera, su respuesta, cargada de profesionalismo y calidez, evitó cualquier polémica y destacó el profundo vínculo emocional del histórico artista con su tierra natal.

Todos los ganadores y premiados en la noche de los Premios Sur

A 19 años de la última vez, los Premios Sur se realizaron fuera de Buenos Aires. La ceremonia, organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, tuvo lugar en Córdoba, en el emblemático Teatro del Libertador San Martín, y consagró a El Jockey como la gran ganadora de la noche con once estatuillas.

La película del director Luis Ortega se llevó los premios a Mejor Actor de Reparto, Guion Original, Dirección de Arte, Sonido, Música Original, Maquillaje, Diseño de Vestuario, Dirección de Fotografía, Actor Protagonista, Dirección y Película, el reconocimiento más importante de la noche. Ambientada en el mundo de las carreras de caballos, la historia destacó no solo por su estética y narrativa, sino también por un elenco aclamado por la crítica.

Durante la ceremonia, otros ganadores se destacaron en las siguientes categorías:

Mejor Actor de Reparto

Daniel Fanego – El Jockey (GANADOR)

Gabriel Goity – Descansar en Paz

Walter Jakob – Alemania

Sergio Prina – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Mejor Actor Protagonista

Alfredo Castro – El Viento que Arrasa

Lorenzo Ferro – Simón de la Montaña

Nahuel Pérez Biscayart – El Jockey (GANADOR)

Leonardo Sbaraglia – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Mejor Actor Revelación

Joaquín Acebo – El Viento que Arrasa

Milo Lis – Campamento con Mamá

Leandro Menéndez – Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado

Pehuén Pedre – Simón de la Montaña (GANADOR)

Mejor Actriz de Reparto

Alejandra Flechner – Las Corredoras

Elvira Onetto – Miranda de Viernes a Lunes

María Ucedo – Alemania (GANADORA)

Antonia Zegers – Los Domingos Mueren más Personas

Mejor Actriz Protagonista

Maite Aguilar – Alemania (GANADORA)

Rita Cortese – Los Domingos Mueren más Personas

Miranda De La Serna – Alemania

Inés Estévez – Miranda de Viernes a Lunes

Mejor Actriz Revelación

Maite Aguilar – Alemania (GANADORA)

Melanie Chong – Partió de mí un Barco Llevándome

Juliana Gattas – Los Domingos Mueren más Personas

Luciana Grasso – Miranda de Viernes a Lunes

Mejor Dirección

María Zanetti – Alemania

Luis Ortega – El Jockey (GANADORA)

Diego Lerman – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Hernán Roselli – Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado

Mejor Dirección de Arte

Micaela Saiegh – Alemania

Julia Freid y Germán Naglieri – El Jockey (GANADORA)

Marcelo Chaves – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Daniel Gilmelberg – Transmitzvah

Mejor Diseño de Vestuario

Mónica Toschi – El Viento que Arrasa

Patricia Conta – Alemania

Beatriz Di Benedetto – El Jockey (GANADORA)

Valentina Bari y Pheonia Veloz – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Mejor Dirección de Fotografía

Agustín Barrutia – Alemania

Horacio Maira – Goyo

Timo Salminen – El Jockey (GANADOR)

Nicolás Gorla – Búfalo

Mejor Guión Adaptado

Leonel D’Agostino y Paula Hernández – El Viento que Arrasa (GANADOR)

Sebastián Borensztein y Marcos Osorio Vidal – Descansar en Paz

Victoria Hladilo – La Culpa de Nada

Mejor Guión Original

Fabián Casas, Luis Ortega y Rodolfo Palacios – El Jockey (GANADOR)

Adrián Biniez y Diego Lerman – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Iair Said – Los Domingos Mueren más Personas

Hernán Rosselli – Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado

Mejor Maquillaje y Caracterización

Silvina Paolucci y Jonatan Horne – Alemania

Ángela Garacija – El Jockey (GANADORA)

Carolina Siliguini y Beatushka Wojotovicz – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Alberto Moccia – Transmitzvah

Mejor Montaje

Federico Rotstein – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Florencia Gómez García – El Agrónomo

Ariel Frajnd – Campamento con Mamá

Jimena García Molt, Hernán Rosselli y Federico Rotstein – Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado (GANADOR)

Mejor Música Original

Sune Rose Wagner – El Jockey (GANADORA)

Pablo Borghi – Gigantes

Gustavo Pomeranec – El Agrónomo

Pablo Borghi – Campamento con Mamá

Mejor Sonido

Catriel Vildosola – El Viento que Arrasa

Guido Berenblum, Claus Lynge y Javier Umpiérrez – El Jockey (GANADOR)

Celeste Contratti, Gustavo Pomeranec y Adrián Rodríguez – El Agrónomo

Sebastián González y Rubén Piputto – Campamento con Mamá

Mejor Ópera Prima

Alemania (GANADORA)

Gigantes

Simón de la Montaña

Los Tonos Mayores

Mejor Película de Animación

El Éxito del Amor

Gigantes (GANADORA)

Robotia, la película

Dalia y el Libro Rojo

Mejor Película de Ficción

Alemania

El Jockey (GANADORA)

El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado

Mejor Película Documental

Reas

Partió de mí un Barco Llevándome (GANADORA)

Traslados

Fuck You! El Último Show

La película ganadora, dirigida por Cecilia Kang, volvió a reactivar el debate sobre la política audiovisual nacional luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, usara el film para justificar los recortes en producción, al afirmar que solo la habían visto “80 espectadores”.

Mejor Serie de Ficción

Cromañón

Cris Miró (Ella)

Coppola, El Representante (GANADORA)

El Encargado – Temporada 3

Mejor Película Iberoamericana