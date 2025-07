Premios Sur 2025 en Córdoba: Las mejores fotos y vestidos de una alfombra roja repleta de figuras del cine nacional

Fue una noche histórica para el cine argentino en Córdoba. El Teatro del Libertador San Martín se vistió de gala para recibir por primera vez fuera de Buenos Aires a los Premios Sur, organizados por la Academia Argentina de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Bajo una llovizna persistente, pero sin perder el glamour, la alfombra roja se desplegó para dar paso a actores, directores, músicos y referentes de la industria.

Premios Sur 2025 en Córdoba: Todos los ganadores y premiados, en la noche donde "El Jockey" se llevó 11 estatuillas

Desde las 19, y pese al frío, comenzaron a llegar las figuras. Teté Coustarot fue una de las primeras y no dudó en mostrar su entusiasmo por el evento: “La felicidad de estar acá y el calor de la gente... todos los remedios están en Córdoba”, bromeó entre risas.

Micaela Riera, otra de las invitadas, remarcó su conexión con la provincia: “Estuve haciendo teatro hace poquito y vuelvo la semana que viene. De repente vine tres veces en un mes… ¡Estoy para quedarme!”.

El actor Marcelo Subiotto, uno de los protagonistas de la multipremiada Puan, definió el encuentro como “una fiesta de la comunidad del cine. Es el momento del año donde nos reunimos con las mejores producciones”.

César Bordón, con su habitual sobriedad, celebró el compromiso institucional: “Es fantástico que Córdoba apueste por la cultura. Hay que generar industria y dar todo el apoyo para que eso suceda”.

Guillermo Francella, ovacionado al llegar, recibió el Premio a la Trayectoria. “Me siento feliz, honrado. Que esta distinción venga de mis colegas, y en una ciudad que amo como Córdoba, es doblemente especial”, expresó. También tuvo palabras para el rol de la provincia en el impulso audiovisual: “Eventos como este o filmaciones como Granizo fomentan el turismo, la cultura y muestran todo lo que tiene para ofrecer Córdoba”.

La dupla de Simón de la montaña, Lorenzo Ferro y Pehuén Pedré, también se hizo presente. “Estamos pasando un momento difícil, y poder juntarse con colegas a brindar y tener reconocimiento es muy valioso”, dijo Ferro. Su compañero Pedré, revelación de la noche, describió la experiencia de filmar como "una peli hermosa, con un compañerazo como Toto que me ayudó muchísimo".

El desfile continuó con rostros conocidos y voces locales. Luis Ortega, director de El ángel, reveló que está trabajando en Magnetizado, basada en la novela de Carlos Busqued. “Vinimos el 20 a Córdoba, y disfrutamos de estos días de primavera... aunque el clima está un poco loco”, dijo entre risas.

También se destacó la presencia del elenco de Alemania, ópera prima de María Zanetti, con Miranda de la Serna y Maite Aguilar. “Es mi primera vez en los Premios Sur, así que estoy como también de estreno”, confesó Zanetti. De la Serna agregó: “Fue un rodaje hermoso, de esos donde se forma una familia”.

El toque cordobés llegó de la mano de Jairo, Eruca Sativa y Los Caligaris, que brindaron humor y emoción. “Estuvimos a punto de separarnos por el ensayo para esta gala”, ironizaron los Caligaris. “Está todo tan cronometrado que casi no nos sale un chiste”.

Eugenio Zanetti, único cordobés ganador de un Oscar, reflexionó sobre su carrera: “El destino me ayudó. Hice cosas sin saber por qué y 20 años después entendí que todo llevaba a esto. El arte no es específico. Me gusta la ópera, la pintura, escribir…”.

La actriz Graciela Borges compartió: “Estoy en un muy buen momento personal y profesional, lo cual agradezco profundamente”. Mientras que Agustín Sullivan remarcó la importancia del encuentro: “Es un momento de comunión, de unión. Nos permite valorar y tomar conciencia de todos los puestos de trabajo que genera la industria”.

Juana Viale no ocultó su entusiasmo: “El teatro está increíble, la convocatoria es hermosa, y que los premios salgan de Buenos Aires y se hagan en otras provincias, me parece un paso necesario”.

Del lado institucional, la presidenta de la Academia, Silvina Nano, destacó que “Córdoba tiene excelentes técnicos, paisajes y una industria audiovisual creciente. Es una provincia que apuesta en serio por el cine”.

Raúl Sansica, titular de la Agencia Córdoba Cultura, subrayó: “Estamos orgullosos porque Córdoba está a la altura de estos eventos. Recibir a tantos artistas y productoras es un hito”. Y el intendente Daniel Passerini sumó: “Venimos trabajando hace tiempo para que esto suceda. Ser sede es un orgullo y una responsabilidad”.

La vicegobernadora Miriam Prunotto vinculó el evento con la economía: “La cultura también mueve nuestras economías regionales. El cine es parte de esa matriz productiva”.

El broche lo puso el gobernador Martín Llaryora, quien reafirmó su compromiso: “Queremos que en Córdoba el cine no solo sea arte, sino también una industria que genere trabajo, talento y crecimiento”.