Premios Sur 2025 en Córdoba: Todos los ganadores y premiados, en la noche donde "El Jockey" se llevó 11 estatuillas

Por primera vez en 19 años, los Premios Sur se celebraron fuera de Buenos Aires. Córdoba fue la sede elegida para esta edición histórica, que consagró a El Jockey, de Luis Ortega, como la gran ganadora de la noche, con once estatuillas. La ceremonia, organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, tuvo lugar en el emblemático Teatro del Libertador San Martín, colmado de figuras del cine nacional y talentos locales.

La película de Ortega se quedó con los premios a Mejor Actor de Reparto, Guion Original, Dirección de Arte, Sonido, Música Original, Maquillaje, Diseño de Vestuario, Dirección de Fotografía, Actor Protagonista, Dirección y Película, el reconocimiento más importante de la velada. La historia, ambientada en el mundo de las carreras de caballos, no solo impactó por su estética y narrativa, sino también por un elenco aclamado por la crítica.

Premios Sur - Jockey, la gran ganadora de la noche

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Premio a la Trayectoria de manos del gobernador Martín Llaryora. Visiblemente conmovido, el actor expresó: “Este evento es algo hermoso. Es una distinción que me llena de orgullo. Me movilizó mucho acercarme acá. Me estimula aún más con este polo audiovisual extraordinario que tienen ustedes los cordobeses. Este crecimiento que hay para filmar en la provincia me parece algo fantástico”.

Llaryora, en tanto, destacó el valor de llevar los premios al interior: “Córdoba ve en la industria de los eventos, el arte y la cultura, una industria tan importante como las demás, que genera trabajo y progreso. Tenemos que sentirnos orgullosos los cordobeses de la industria audiovisual que tenemos, que genera tantos puestos de trabajo y posiciona a Córdoba continuamente”.

La ceremonia fue conducida por Andrea Frigerio y Martín Bossi, y contó con presentaciones artísticas de alto nivel, como las de Jairo, Eruca Sativa y Los Caligaris, todos representantes del talento local. Además, se entregaron los Premios de Honor al director cordobés Eugenio Zanetti, ganador del Oscar por Restoration, y a la histórica productora Diana Frey, responsable de títulos emblemáticos como Esperando la carroza y Plata quemada.

El presidente de la Academia, Hernán Findling, agradeció al Gobierno provincial y celebró el cambio de escenario: “Gracias a Córdoba por tener el coraje de seguir apostando a la cultura. Porque el cine es una industria. En estos momentos que vivimos, defender la cultura es un acto de valentía”.

Varias figuras del espectáculo también valoraron la federalización del evento. Brenda Gandini, actriz y oriunda de Río Negro, señaló: “Me encanta que la premiación se realice en Córdoba; está muy bueno porque es trabajo para mucha gente y espero que se extienda a otras provincias”. Toto Ferro consideró que “es como un mimo. En tiempos difíciles también es bueno brindar y seguir imaginando un futuro mejor”, mientras que Andrés Gil remarcó que “es más federal celebrar los premios en todo el país. Es increíble cómo nos están recibiendo”.

El cantante Jairo definió la gala como “un evento importante que nos queda a medida” y el actor Agustín Sullivan enfatizó el impacto económico de la industria: “La gente piensa que el cine son solo los actores, pero hay muchísima gente detrás. Son muchísimas las divisas que genera también”.

Desde la mirada de las comunicadoras y actrices, Teté Coustarot subrayó que “esta ceremonia marca un hito al realizarse por primera vez fuera de Buenos Aires” y Elena Roger remarcó que “federalizar el cine es el camino que tenemos que hacer”. En la misma línea, Inés Estévez celebró: “Me parece fundamental que se federalicen este tipo de eventos. Yo soy del interior, así que valoro muchísimo este esfuerzo”.

Con una puesta en escena impecable, grandes premiaciones y la ovación de un teatro colmado, Córdoba se posicionó como nueva capital del cine argentino, fortaleciendo su apuesta por el sector audiovisual como motor económico y cultural.

Todos los ganadores

Mejor Actor de Reparto

Daniel Fanego – El Jockey (GANADOR)

Gabriel Goity – Descansar en Paz

Walter Jakob – Alemania

Sergio Prina – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Mejor Actor Protagonista

Alfredo Castro – El Viento que Arrasa

Lorenzo Ferro – Simón de la Montaña

Nahuel Pérez Biscayart – El Jockey (GANADOR)

Leonardo Sbaraglia – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Mejor Actor Revelación

Joaquín Acebo – El Viento que Arrasa

Milo Lis – Campamento con Mamá

Leandro Menéndez – Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado

Pehuén Pedre – Simón de la Montaña (GANADOR)

Mejor Actriz de Reparto

Alejandra Flechner – Las Corredoras

Elvira Onetto – Miranda de Viernes a Lunes

María Ucedo – Alemania (GANADORA)

Antonia Zegers – Los Domingos Mueren más Personas

Mejor Actriz Protagonista

Maite Aguilar – Alemania (GANADORA)

Rita Cortese – Los Domingos Mueren más Personas

Miranda De La Serna – Alemania

Inés Estévez – Miranda de Viernes a Lunes

Mejor Actriz Revelación

Maite Aguilar – Alemania (GANADORA)

Melanie Chong – Partió de mí un Barco Llevándome

Juliana Gattas – Los Domingos Mueren más Personas

Luciana Grasso – Miranda de Viernes a Lunes

Mejor Dirección

María Zanetti – Alemania

Luis Ortega – El Jockey (GANADORA)

Diego Lerman – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Hernán Roselli – Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado

Mejor Dirección de Arte

Micaela Saiegh – Alemania

Julia Freid y Germán Naglieri – El Jockey (GANADORA)

Marcelo Chaves – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Daniel Gilmelberg – Transmitzvah

Mejor Diseño de Vestuario

Mónica Toschi – El Viento que Arrasa

Patricia Conta – Alemania

Beatriz Di Benedetto – El Jockey (GANADORA)

Valentina Bari y Pheonia Veloz – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Mejor Dirección de Fotografía

Agustín Barrutia – Alemania

Horacio Maira – Goyo

Timo Salminen – El Jockey (GANADOR)

Nicolás Gorla – Búfalo

Mejor Guión Adaptado

Leonel D’Agostino y Paula Hernández – El Viento que Arrasa (GANADOR)

Sebastián Borensztein y Marcos Osorio Vidal – Descansar en Paz

Victoria Hladilo – La Culpa de Nada

Mejor Guión Original

Fabián Casas, Luis Ortega y Rodolfo Palacios – El Jockey (GANADOR)

Adrián Biniez y Diego Lerman – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Iair Said – Los Domingos Mueren más Personas

Hernán Rosselli – Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado

Mejor Maquillaje y Caracterización

Silvina Paolucci y Jonatan Horne – Alemania

Ángela Garacija – El Jockey (GANADORA)

Carolina Siliguini y Beatushka Wojotovicz – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Alberto Moccia – Transmitzvah

Mejor Montaje

Federico Rotstein – El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Florencia Gómez García – El Agrónomo

Ariel Frajnd – Campamento con Mamá

Jimena García Molt, Hernán Rosselli y Federico Rotstein – Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado (GANADOR)

Mejor Música Original

Sune Rose Wagner – El Jockey (GANADORA)

Pablo Borghi – Gigantes

Gustavo Pomeranec – El Agrónomo

Pablo Borghi – Campamento con Mamá

Mejor Sonido

Catriel Vildosola – El Viento que Arrasa

Guido Berenblum, Claus Lynge y Javier Umpiérrez – El Jockey (GANADOR)

Celeste Contratti, Gustavo Pomeranec y Adrián Rodríguez – El Agrónomo

Sebastián González y Rubén Piputto – Campamento con Mamá

Mejor Ópera Prima

Alemania (GANADORA)

Gigantes

Simón de la Montaña

Los Tonos Mayores

Mejor Película de Animación

El Éxito del Amor

Gigantes (GANADORA)

Robotia, la película

Dalia y el Libro Rojo

Mejor Película de Ficción

Alemania

El Jockey (GANADORA)

El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado

Mejor Película Documental

Reas

Partió de mí un Barco Llevándome (GANADORA)

Traslados

Fuck You! El Último Show

Mejor Serie de Ficción

Cromañón

Cris Miró (Ella)

Coppola, El Representante (GANADORA)

El Encargado – Temporada 3

Mejor Película Iberoamericana