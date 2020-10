Campanella se mostró con tapaboca y máscara en un set de filmación

Hace ya tiempo que Juan José Campanella se encuentra en Estados Unidos. El director se estableció en ese país para trabajar en distintos proyectos, entre los que se encuentra filmar capítulos para la serie La Ley y el Orden: UVE. Y este lunes, el argentino subió una foto desde el set en la que se lo ve tomando todas las medidas que pide el protocolo para poder continuar con la producción televisiva.

“Nunca se pierde la magia de un set vacío, antes de que llegue el equipo. En 10 minutos se llenará de profesionales y comenzará otra aventura del equipo de Unidad de Víctimas Especiales”, escribió Campanella junto a una fotografía que publicó en sus cuentas oficiales. El director se mostró utilizando barbijo y una máscara protectora. Ambos elementos son obligatorios según los protocolos que se establecieron para retomar las filmaciones.

Hace ya un mes que la temporada 22 de la reconocida serie comenzó a producirse nuevamente. Así lo mostró Mariska Hargitay, una de las figuras más importantes, y los productores de la serie. “Estamos muy agradecidos de poder volver a trabajar. Estamos respetando el distanciamiento social para asegurarnos que ninguno se contagie. Queremos seguir filmando pero sin exponer a ningún miembro de nuestro gran equipo”, indicaron a fines de septiembre.

En marzo, cuando la pandemia del coronavirus recién comenzaba, el final de la temporada 21 fue difícil de terminar. Luego, se tardaron varios meses hasta poder comenzar nuevamente con el show y las primeras lecturas de los guiones tuvieron que realizarse a través de conferencias virtuales. Actualmente, la producción avanza sin inconvenientes y los nuevos capítulos comenzarían a emitirse a partir de noviembre.

Posted earlier on my semi-new, less bitter Insta (@Warrenleight), but for all my jaded cynical tweeps: a zoom grab of today's Day-4-of-prep actor/writer/producer meeting. Today's agenda: covd protocols, plans for first 8 eps, story telling in a post-George Floyd/pandemic age. pic.twitter.com/QNNlo8RYvG