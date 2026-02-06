En 1936, en plena época de gran depresión económica, Charles Chaplin estrenó Tiempos Modernos, una comedia satírica que se convertiría en mítica y aún hoy es considerada uno de los grandes clásicos del cine mundial. La película presentaba a Chaplin —como el icónico personaje del Vagabundo— enfrentado a las exigencias de una fábrica fuertemente mecanizada, donde el ritmo de producción parecía devorar al trabajador, generando gags que iban de lo cómico al absurdo y lo dramático.

Desde su apertura, con miles de hombres entrando a una fábrica y movidos casi como un rebaño, hasta escenas donde el protagonista intentaba sin éxito ajustar tuercas en una cinta transportadora que avanzaba demasiado rápido, la película ridiculizó un sistema que reducía al ser humano a un mero engranaje.

Chaplin mismo explicó en entrevistas que Tiempos Modernos nació de su preocupación por el impacto social de la industrialización y el desempleo: “La maquinaria debería beneficiar a la humanidad. No debería significar una tragedia y dejar sin trabajo”, dijo en una ocasión sobre la inspiración del film.

Humor y angustia: una metáfora de la deshumanización laboral

Aunque concebida como comedia, Tiempos Modernos amplifica elementos de crítica social profundas. Las escenas en la fábrica expresan los efectos físicos y psicológicos de un trabajo repetitivo y deshumanizante: trabajadores empujando palancas, ajustando piezas a un ritmo inhumano, sometidos a un control que recuerda a la vigilancia constante de la productividad.

En un momento, el jefe incluso prueba una máquina para alimentar a los trabajadores mientras trabajan, con el objetivo de eliminar pausas de descanso por completo. La máquina se descontrola, simbolizando cómo la obsesión por eficiencia puede volverse peligrosa.

La película fue rodada en un momento en que las condiciones laborales eran muy duras y las reformas sociales aún incipientes. Su representación de la fábrica no solo criticaba el taylorismo y el fordismo —metodologías de producción en cadena que eliminaban la autonomía del trabajador—, sino que subrayaba cómo estos sistemas podían desgastar psicológica y emocionalmente a las personas que los operaban.

De la neurastenia al Burnout: historia del desgaste laboral

A principios del siglo XX, con la Revolución Industrial plenamente instalada, surgieron diagnósticos como la neurastenia, un término usado para describir el agotamiento nervioso de quienes no podían soportar el ritmo de las máquinas. Este término fue reemplazado más tarde por el concepto de síndrome de desgaste profesional o Burnout, que describe un estado de estrés laboral crónico que afecta la salud mental de los trabajadores.

El término burnout fue acuñado por el psicólogo Herbert Freudenberger en 1974 al observar síntomas de agotamiento físico y emocional en profesionales de la salud expuestos a altas exigencias laborales.

En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó oficialmente el burnout como un síndrome resultante del estrés laboral crónico en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). La OMS lo define como un fenómeno ocupacional caracterizado por agotamiento energético, distanciamiento mental del trabajo y reducción de la eficacia profesional.

Este reconocimiento internacional subraya la importancia creciente de considerar la salud mental en el trabajo, algo que Tiempos Modernos ya vislumbraba desde la sátira cinematográfica sobre el estrés que provoca una exigencia productiva sin fin.

¿Por qué Tiempos Modernos sigue siendo relevante?

Noventa años después de su estreno, la película de Chaplin sigue siendo un espejo donde ver reflejados los desafíos laborales actuales. En el siglo XXI, la producción industrial se ha transformado, pero nuevas formas de presión han surgido: el teletrabajo continuo, la hiperconectividad digital, los algoritmos de rendimiento y las expectativas de disponibilidad constante han reemplazado —en muchos casos— a las cintas transportadoras físicas.

Si bien el marco tecnológico ha cambiado, la condición humana frente a la exigencia de eficiencia sigue siendo objeto de estudios alrededor del mundo. El Burnout, como fenómeno reconocido globalmente, evidencia que la resistencia psicológica del factor humano frente a presiones laborales extremas es un desafío persistente, independientemente de si la máquina es de metal o digital.