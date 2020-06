"Conecto con aquellos que tienen que pelearla"

Alejandro Lingenti

La Mala Rodríguez es una auténtica precursora. Referente indiscutible del rap español, se plantó de entrada con un discurso de contenido social e impronta feminista. Pero no ahora. Lo hizo hace veinte años y todavía lo mantiene. También ha sido audaz en sus exploraciones musicales. Introdujo el flamenco como condimento importante en un repertorio apoyado sobre todo en el hip-hop y ahora, con Mala, el disco que acaba de editar, incorpora al reggaetón como prueba

de su afinidad con lo contemporáneo y lo hace a su manera, con personalidad, atrevimiento y estilo. “Siempre fui evolucionando. Ninguno de mis discos tiene la misma factura sonora –explica ella–. A mí me gusta disfrutar de los nuevos sonidos. Bailarlos, rapear y experimentar con ellos. En cada trabajo busco nuevas fórmulas para expresarme. Y este disco es simplemente un paso más en ese camino”.

—¿Cuál es el espíritu de este nuevo álbum? Algo que lo defina cabalmente.

—¡Guau! Es difícil contestar eso. Sobre todo porque es un disco con canciones muy distintas. No podría elegir una que lo represente totalmente. Cada tema encaja en el cuadro general para que todo tenga sentido. En algunos pasajes estoy divertida, en otros agradecida, en otros rabiosa. Son todos estados que me representan. Estuve haciendo mis cosas pero de una manera underground, no con una discográfica.

—¿Cómo es sacar un disco en un momento como éste, tan inusual?

—El contexto me parece de ciencia ficción, como si estuviésemos viviendo en un capítulo de Black Mirror. Es una buena oportunidad para revisar la conciencia y los mensajes del alma, algo que la buena música puede propiciar. Yo de todos modos no lo sufrí tanto porque suelo estar bastante en mi casa. No me ha afectado mucho, la verdad. Hay amigos que la han pasado muy mal, pero yo tengo mucha suerte, mucha gente alrededor que me quiere.

—Ahora que en España empieza a abrirse la cuarentena, ¿qué planes inmediatos tenés?

—Quiero hacer unos shows, aunque sean pequeñitos, en el verano europeo. Y voy a ir preparando bien la presentación oficial de Mala, que será cuando termine el verano. Quiero hacerlo bien, sin apuro, con todas las condiciones necesarias para montarlo como me guste. Esto no va a durar toda la vida. Creo que a fin de año podremos retomar el trabajo normalmente. Espero contribuir a la reactivación de la industria musical española, que obviamente está en crisis. Es grave la situación, así que hay que estar muy activos y colaborar.

—La aparición de Rosalía en la escena musical ha sido explosiva. ¿Ves puntos de contacto entre lo que hace ella y tu música? ¿Te sentís conectada?

—Me siento conectada con toda la gente que habla con la verdad. Me gustan los artistas que tienen una necesidad vital de sacar lo

que sienten afuera. Me identifico con todas las personas que se ponen mal si no encuentran la manera de expresarse. Y también con todos los artistas que son autodidactas. Lo valoro especialmente porque esa soy yo, que me hice sola. Valoro mucho

a los que terminan una carrera, a los que son grandes intérpretes, pero conecto sobre todo con gente que viene de la

calle, con los luchadores. Yo creo que no es fácil ser honesto en la industria de la música... En realidad, me corrijo: es bastante fácil, lo difícil, al menos para mí, es mentir.

—Vos rapeabas versos feministas hace muchos años, cuando el ambiente no era el de hoy ¿Sentís que persiste ese machismo?

—La sociedad es machista, no los géneros musicales. Hay machismo en el rock, la cumbia, el pop... Todo eso refleja una realidad. Cuando cambie la sociedad, la música también será diferente.

—¿Cambió mucho tu vida profesional desde que sos madre?

—Ser madre implica una serie de sacrificios. Para una mujer siempre es difícil porque insume mucho tiempo. Es la vida que me tocó, no me quejo.

—¿Qué recuerdos tenés de tu niñez, de la relación con la música en esos años?

—Cuando era niña me gustaba mucho ir con mi familia a ver música flamenca. Íbamos a festivales con muchísimos cantaores y cantaoras que montaban shows al libre en verano. Me encantaba eso. Después me empezaron a llamar la atención los chicos que rapeaban en la calle.

—¿Hay algún proyecto que tengas en mente hace rato y todavía no pudiste concretar? Algo que

desees mucho y aún no ha llegado.

—Sueño con hacer un disco de bachata. Es un género que me encanta. La bachata es muy divertida. A mí me gustan las canciones colombianas viejitas, de los 50, los 60, los 70 y los 80. Son temas muy bonitos, con letras que dicen mucho, pero con cuidado. Parecen inocentes, pero no lo son.

El canto a la madre

Uno de los mejores momentos de Mala, el nuevo disco de la Mala Rodríguez, es Mami, una canción bella y muy emotiva que además, se corre del estilo más habitual. “Yo crecí con una mamá que no estaba mucho en casa. Y ahora soy madre y yo tampoco paso todo el tiempo que se supone debo pasar en casa. Es una historia muy frecuente que seguramente va a interpelar a mucha gente. Hay muchísimas madres solteras que trabajan y están poco con

sus hijos. Es una realidad muy dura”, cuenta la artista andaluza. “Estaba buscando alguna instrumentación diferente para este tema –prosigue–. Probé varias cosas y al final quedó esta versión bastante desnuda, con voz y piano. Yo ya tenía la letra y la melodía, pero faltaba decidir el sonido de la canción. Y encontramos esta manera muy simple, que me parece que calza perfecto”. Firme en sus opiniones, la Mala asegura también que el mensaje que quiere dar es claro: “Que todas las mamis del mundo piensen que deben seguir persiguiendo sus sueños porque de ese modo van a inspirar a sus hijos y a toda la gente que las rodea”.