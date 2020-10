Crece el escándalo por la polémica escena de Rudy Giuliani en Borat

Si bien en la nueva película de Borat -el icónico personaje creado por Sacha Baron Cohen- hay decenas de comentarios irónicos contra Donald Trump, una escena en particular está generando un gran escándalo en el círculo íntimo del actual presidente de Estados Unidos. Y es que Rudolph Giuliani, su abogado y ex alcalde de Nueva York, aparece en el film en una polémica situación donde parece tocarse los genitales delante de una supuesta periodista.

Esta última en realidad es la actriz Maria Bakalova quien encarna el rol de la hija de Borat. Ella se hizo pasar por una conductora de un medio conservador y consiguió una entrevista con Giuliani. Luego de la misma, invita al abogado de Trump a pasar a una habitación y es ahí cuando él comienza a tocarse delante de ella. Antes que la situación pase a mayores, Sacha Baron Cohen aparece y Giuliani se retira.

“Ese video es una completa fabricación. En ningún momento antes, durante o después de esa entrevista me comporté de forma inapropiada con ella. Si Baron Cohen dice otra cosa es porque es un mentiroso”, aseguró Giuliani en una entrevista con la radio WABC de Nueva York. Por su parte, el actor no tardó en responderle al ex alcalde: “Si él cree que su conducta no fue inapropiada, entonces solo el cielo sabe que le ha hecho a otras periodistas en habitaciones de hotel”.

Quien se sumó a la polémica fue el propio Donald Trump. El escándalo de Giuliani ocurre a pocos días de las elecciones para presidente y el actual mandatario no quiere que su abogado le reste votos. “Para mi Baron Cohen no es gracioso sino un pervertido. En 2003 me quiso engañar a mi también pero no pudo”, indicó Trump en una conferencia de prensa y el comediante tampoco perdió la oportunidad de contestarle: “Donald, te agradezco por la publicidad que le hiciste a Borat. Yo tampoco te encuentro gracioso pero aún así todo el mundo se ríe de vos. Siempre estoy buscando a personas para que hagan el papel de bufones racistas y vas a necesitar empleo luego del 20 de junio (N.de.R: Día que finaliza su mandato)”.

Mientras Trump, Giuliani y Baron Cohen peleaban por la polémica escena, quien apareció en escena fue Caroline, la hija del abogado. La joven instó a los votantes a elegir a Biden, el candidato opositor a Trump, para finalizar con “el mandato del terror”. “Quizás no pueda cambiar el pensamiento de mi padre pero juntos podemos terminar con esta administración tóxica”, aseguró Caroline para diferenciarse de la postura de su padre.