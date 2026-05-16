El cine iberoamericano encontró en México una escena compartida

Gracias a los Premios Platino Xcaret la Riviera Maya volvió a convertirse en el punto de encuentro más visible del audiovisual iberoamericano. Pero una semana después de la ceremonia, lo que queda no es únicamente la lista de ganadores, las alfombras rojas o el despliegue espectacular montado en el Teatro Gran Tlachco, sino la sensación de que el cine y las series producidas en español y portugués atraviesan un momento de reconfiguración profunda. Un momento donde las fronteras nacionales parecen cada vez más pequeñas frente a una industria que se piensa regionalmente, que circula entre plataformas, festivales y públicos diversos, y que encontró en México una especie de territorio neutral para volver a narrarse a sí misma. En ese contexto, la presencia argentina funcionó como una síntesis muy clara del momento actual del sector. Por un lado, la consagración industrial y masiva de El Eternauta, convertida ya en uno de los grandes fenómenos audiovisuales latinoamericanos de los últimos años. Por el otro, la permanencia de figuras históricas capaces de seguir ocupando el centro de la escena, como Guillermo Francella, homenajeado por una carrera que lleva décadas atravesando generaciones y formatos distintos. Entre ambos extremos apareció también algo más amplio: una conversación regional sobre identidad, circulación y supervivencia cultural.

EL LOGRO NACIONAL. “Más allá del reconocimiento internacional o de estar acá, para mí lo más importante era saber si en Argentina la adaptación iba a sentirse como algo propio”, explicó Bruno Stagnaro durante la ceremonia. El director y showrunner de El Eternauta habló de “ese gran fantasma” que acompañó durante años el desarrollo de la serie: la posibilidad de que una obra tan ligada a la identidad argentina perdiera sentido al convertirse en megaproducción internacional. “Cuando sentí que la gente se apropió de la serie y la sintió propia, ahí ya todo lo demás pasó a un segundo plano”, dijo. Sus palabras terminaron funcionando como una definición bastante precisa de lo que ocurrió alrededor de la serie: una producción gigantesca, atravesada por tecnología, plataformas y distribución global, que al mismo tiempo logró sostener una pertenencia emocional profundamente local. Ese fenómeno atravesó buena parte de la conversación argentina en México. La serie ganó premios actorales, técnicos y centrales, incluyendo mejor miniserie y mejor dirección para Stagnaro. Pero incluso por fuera de los galardones, el proyecto funcionó como símbolo de una capacidad industrial que el cine argentino llevaba años intentando reconstruir. Andrea Pietra, una de las figuras más celebradas de la ceremonia, lo resumió desde un lugar completamente emocional: “Tuve un día muy feliz. No pensaba que todo esto me iba a dar tanta emoción. Sentí una oleada de amor y reconocimiento muy fuerte”. Después de casi cuatro décadas de carrera, la actriz recibió uno de los primeros grandes premios de su recorrido y eligió leerlo como algo colectivo: el reconocimiento a una obra capaz de viajar por el mundo sin perder su ADN.

Pietra también conectó el impacto de la serie con una lectura política y humana del presente. Habló del miedo, del aislamiento y de la fragilidad de un mundo hiperconectado donde, llegado el colapso, nada tecnológico parece realmente suficiente. “La salvación no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con el equipo”, dijo en uno de los discursos más emotivos de toda la semana.

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VOCES DEL MUNDO. Ese clima de comunidad atravesó prácticamente todos los testimonios importantes de la ceremonia. Javier Cámara, nominado por la serie Yakarta, habló de la ficción como un espacio de empatía colectiva. “La ficción consiste en hacerte olvidar la realidad, pero también en darte puntos de anclaje importantes. Saber que no sos el único al que le pasan cosas. Entender que hay que empatizar con el otro”, explicó. Después fue todavía más lejos: “Cada uno lleva varios muertos en la espalda y heridas profundas. Me imagino que la ficción intenta contar eso: hermanar”. La frase terminó funcionando como una definición involuntaria de toda la ceremonia. Porque más allá del glamour o de la competencia, la edición 2026 estuvo atravesada por una idea muy concreta: la necesidad de construir una conversación iberoamericana real. Eso apareció en las palabras de productores, actores, directores y representantes de academias. Uno de los dirigentes argentinos presentes explicó que el funcionamiento de los premios permite generar una “circulación de películas” entre países y academias, algo fundamental para industrias que muchas veces siguen dependiendo de festivales o nichos específicos para sobrevivir. Griselda Siciliani habló precisamente de eso al referirse al fenómeno inesperado de Envidiosa. “Estamos acá en México, pero también me pasó en Italia o en Brasil. Uno no se imagina eso hasta que está caminando por Calabria y alguien te reconoce”, contó. La actriz describió esa experiencia como algo extraño y profundamente conmovedor: la sensación de que una serie nacida desde códigos muy argentinos pudiera atravesar fronteras culturales sin perder cercanía emocional. También Pablo Cruz, protagonista de Chespirito: Sin querer queriendo, habló desde esa idea de comunidad regional. “Representa la cúspide de un gran esfuerzo colectivo”, dijo sobre el reconocimiento recibido por la serie. Y agregó algo que apareció varias veces durante la semana: la noción de que estas producciones funcionan como puentes culturales dentro de América Latina.

La dimensión continental de la ceremonia también se expresó desde lugares menos evidentes. Valeria Mazza, invitada a participar de la gala, habló del vínculo entre moda, cultura e industria audiovisual como parte de un mismo ecosistema creativo. “Representar un poco a ese universo y venir acá a apoyar esto me parece fantástico”, explicó. La frase podría parecer lateral dentro de una ceremonia cinematográfica, pero en realidad reflejó bastante bien el espíritu general del evento: pensar al audiovisual no solamente como arte, sino como estructura cultural amplia, capaz de dialogar con distintas disciplinas y mercados.

EL HONOR DE FRANCELLA. Y después estuvo Francella. El momento más emotivo y simbólico de toda la semana. La ovación de pie, el compilado de escenas históricas, la mezcla entre homenaje y vigencia. Porque el actor no llegó únicamente como figura histórica: también competía como protagonista por Homo Argentum. Esa doble condición —leyenda y presente— terminó convirtiéndolo en una especie de síntesis del cine argentino contemporáneo. “Amo este premio”, dijo arriba del escenario. Después habló del “universo hispanoparlante”, de la importancia de reunir plataformas, medios y artistas de toda la región, y de la emoción que le generaba recibir un reconocimiento de ese tipo. Pero quizá lo más interesante apareció cuando explicó cómo piensa sus personajes. “Siempre traté de tomar riesgos, hacer personajes heterogéneos, antagónicos entre sí, pero que nunca pierdan identificación con la gente”. Esa idea de cercanía popular, incluso dentro de proyectos muy distintos entre sí, probablemente explique buena parte de su permanencia cultural. En una ceremonia donde se habló mucho de plataformas, internacionalización y circulación global, Francella recordó algo bastante elemental: que el vínculo emocional con el público sigue siendo el núcleo de todo. Y quizá esa haya sido, también, la sensación final que dejó la semana mexicana. Que detrás de la expansión industrial, de los premios técnicos, de las nuevas categorías y de la consolidación regional, todavía existe una necesidad muy simple: seguir contando historias capaces de generar identificación, comunidad y memoria compartida.