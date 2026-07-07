El CONICET firmó una alianza con Flow para incorporar sus producciones al catálogo de streaming

El CONICET y la empresa Personal consolidaron una alianza estratégica para incorporar al catálogo de la plataforma Flow diversas producciones audiovisuales desarrolladas por CONICET Documental. Los usuarios del servicio de streaming ya tienen disponible una selección de contenidos orientados a la divulgación.

Esta iniciativa busca federalizar y masificar el alcance del trabajo científico argentino mediante formatos accesibles y de amplia difusión digital. El convenio también contempla el desarrollo conjunto de nuevas producciones a futuro entre el organismo estatal y la firma de telecomunicaciones.

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La propuesta inicial que llega a la pantalla incluye producciones destacadas como la serie "Donde nace el conocimiento" y los largometrajes documentales "Hacer vino en el desierto", "Campaña Cero", "Georgias, la cordillera sumergida" y "Estación agujero azul".

Un eje central de la propuesta radica en visibilizar el impacto de la ciencia en los sectores productivos. Un ejemplo de este enfoque se observa en el documental sobre la industria vitivinícola, donde se expone la articulación técnica entre investigadores y productores locales.

El convenio también contempla el desarrollo conjunto de nuevas producciones a futuro

Por otra parte, la grilla de contenidos abarca disciplinas vinculadas a las ciencias de la Tierra y del ambiente, la oceanografía, la astronomía y la exploración en territorios remotos de la Patagonia y el Atlántico Sur.

Apuesta por la producción local y la innovación tecnológica

Con una trayectoria de diez años en el mercado del entretenimiento y más de 60 coproducciones nacionales, Flow integra contenidos de televisión en vivo y streaming bajo la modalidad On Demand. Desde la compañía destacaron que la incorporación del material científico robustece un catálogo general que supera los 4500 títulos originales y adquisiciones externas.

La alianza representa un canal clave para la comunicación pública de la ciencia, un área que usualmente encuentra barreras para competir en las plataformas comerciales tradicionales. La accesibilidad multiplataforma del servicio permitirá que historias protagonizadas por investigadores del país alcancen de forma directa a un público joven y diverso.

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A través del comunicado difundido por el CONICET, las autoridades destacaron que la articulación público-privada funciona como un dinamizador de las industrias culturales. El proyecto conjunto busca consolidarse como una herramienta pedagógica y de entretenimiento que ponga en valor los recursos humanos y tecnológicos de la Argentina.

El material técnico provisto detalla que los contenidos ya se encuentran disponibles en la interfaz de la plataforma para todos los abonados del servicio de manera directa. Con este paso, las investigaciones locales ganan un espacio de alta visibilidad en una de las herramientas de streaming más extendidas del Cono Sur.