El nuevo Superman y la felicidad de ser el mito fundante

Creo que a Superman le preocupa mucho lo que pasa con el mundo, sé que suena obvio, pero no solo por lo que hace. Cuando hacía de Superman, me era muy importante la forma en que mira a los demás. ¿Cómo mirás a los demás si sabes que ellos saben eres de otro planeta, tienes superpoderes y has elegido cuidarlos en lugar de aplastarlos” dice David Corensweet, a instantes del estreno global de Superman, la película que da el puntapié inicial a DC Studios en el cine, y que lo hace dirigida, creada y escrita por James Gunn, uno de los dos cerebros detrás del nuevo mapa lúdico en Hollywood de la compañía dueña de Batman, Wonder Woman y pandilla. Suma Corensweet, el elegido, a lo Christopher Reeve, para convertirse en una estrella y para, como bromea, “ser embajador de Superman”: “Ese detalle, sus ojos, como mira Superman a los demás, como nos mira. Eso me fue crucial a la hora de ponerme la capa. Ahí hay quizás más realismo y tanto como cine como pensar en la geopolítica que implica alguien como Superman actuando en el mundo intentando hacer el bien. Quiero decir, claro que ambas cosas pesan, pero la mirada de Superman es tan importante. Como miraba Christopher Reeve o Henry Cavill, a su manera mezclando cálidez con humildad. Cuando uno está en ese soñado rol, pensas en todo, todo tu cuerpo cuenta, cada gesto, cada detalle, debes recordar que tu erés el elemento diferente, el asombro”. Y suma: ‘Cuando vengas conmigo al set” me dijo James Gunn, el director y guionista, “es importante que el resto de tus compañeros, desde los técnicos a los actores, todos, se sientan cuidados por vos, y que el trabajo que hacen es celebrado y respetado. El trabajo en el cine tiene que sentirse como algo divertido y positivo, no implica no trabajar duro pero estamos contando algo hermoso y vos sos la piedra basal de eso’. Eso resonó conmigo desde un comienzo y se convirtió en el Norte que me guiaba en el proceso logísitco, seguro. Pero también a lo largo de la historia, que tiene que ver con el amor de la gente y las contribuciones que hacen a la hora de mejorarse unos a otros, hacer foco en lo bueno antes que en lo malo. Eso me ayudó cuando estaba en la hora 13 de un rodaje, agotado, y siempre estaba bueno que esa idea estuviera al alcance de la mano”.

—A veces la gente dice que Superman es un personaje demasiado bueno, demasiado poderoso para ser interesante. ¿Cuál es tu opinión a la hora de esas ideas?

—Le voy a robar esa respuesta a Grant Morrison, el guionista que escribió All Star Superman, la maxiserie que es una de las bases de Gunn a la hora de este film: “Cuando la gente dice que es invencible y que es un buen tipo con una crianza llena de cariño, y lo dice como algo negativo, como que hay riesgos, no puedo dejar de pensar: Superman tiene siempre todo para perder. Sus relaciones, la forma en la que es diferente a la humanidad y nunca puede ser humano, su humanidad, su bondad, incluso”. El hecho de que sea invencible cuando va a pelear con los malos tan solo marca su distancia con los demás, incluso los que ama: Lois no es invencible, es humana y frágil, de la misma forma que todos lo somos. Esa soledad, esa isolación, que definen a Superman, lo pone a contramano del resto: todos se sacan la máscara y son humanos, y Superman es siempre Superman. Esa es una noción conocida, pero la clave es que él intenta ser humano. Otros superhéroes siempre fueron gente que encaja y ahora se vuelven superhéroes para ser especiales. El único poder que carece es no ser humano. Superman solo quiere ser humano, muchas veces. Y no puede. Es siempre Superman. Le gustaría ser el tercero de la lista: Lois, Jimmy y Clark. Quiere contribuir de vez en cuando, no ser protagonista. Pero ama a la humanidad, ama cuidarnos, no es un castigo para él ser Superman, no es castigo cuidarnos de maneras colosales y de maneras pequeñas. Pero ese rol es donde se siente más solitario, más lejano a la humanidad.

—¿Cuál creés que es su mayor virtud y su mayor debilidad?

—Voy a hacer trampa, y voy a responder con la misma idea ambas palabras. Ahora le robo a Rachel Brosnahan, que interpreta a Lois Lane. El otro día dijo que Superman mira de forma muy entusiasta a lo que tiene enfrente. Y eso significa que es genial a la hora de salvar al mundo, se trate del mundo de una niña que quiere a su gato que está arriba del árbol o se trate de un monstruo gigante que azota a Metrópolis. Pero como esta tan enfocado en el ahora, a veces no mide las consecuencias de sus acciones. Eso aplica a sus villanos, por ejemplo. Él piensa que hay algo bueno en Lex. O cualquiera de sus otros villanos canónicos. Entonces, puede deternlos, pero cree que en última instancia habra bondad, y por eso no da los pasos para realmente vencerlos, de una vez por todas. Al mismo tiempo quizás tiene razón: quizás hay bondad en sus enemigos y quizás esa es la forma de realmente vencerlos.

—Ser Superman es difícil, mucho trabajo físico, pero ¿qué pasa a la hora de los fanáticos, de la fama a nivel global que ahora se viene?

—No creo que nadie pueda estar preparado para eso. Y nadie sabe que puede pasar realmente. Ojalá sea un éxito. Pero hay tantas cosas que pueden suceder, por fuera de mi carrera. Estoy preparado para lo que sea, sin estar realmente preparado, como cualquier cosa en la vida. Es un honor hacer de personaje como Superman por un período de tiempo. Me siento muy contento cuando firmo cosas y me sacó fotos con gente, pero en ese sentido ahora, y con orgullo, me siento más un avatar de Superman, un embajador de Superman, antes que otra cosa. Hay un gran honor en hacerlo. La alegría de los niños es algo gigante. Tuve el placer de conocer a algunos de ellos usando el traje y eso fue muy divertido, ver el asombro en su mirada. Todos necesitan un héroe, al menos uno obvio como Superman. No podes quejarte, incluso hay cosas que abruman e inesperadas. De alguna forma te sentís un astronauta que fue a la luna. Estoy a bordo de lo que suceda y lo voy a disfrutar lo más que pueda.

—Superman es un personaje de origen judío, creado por hijos de inmigrantes, Jerry Siegel y Joe Schuster, y tiene un origen hoy políticamente más similar al de un refugiado que a la eterna lectura biblica del asunto. Sos el primer judío que intérpreta a Superman, y eso tiene un eco con sus orígenes de alguna forma.

—Conocer a los nietos de Jerry Siegel que conocimos sobre el set, en el set del Daily Planet, fue un honor, y fue algo me hizo ver que Superman es un trabajo humano. Pero fue increíble ir a Cleveland, a la casa donde creció su abuelo, donde creó a Superman. Es una casa vieja, obviamente, y pequeña, con las paredes que se te vienen encima. Y cuando me llevaron al sótano y me mostraron, mientras apenas entrábamos, la esquina donde Jerry iba corriendo al bajar las escaleras a escribir (porque lo echaron de su cuarto por el ruido de la máquina de escribir, lo echó su hermano). Ví a esa esquina, y pensé que ya había visto esquinas así, rincones así: era la esquina del sótano de mi mejor amigo donde hacíamos fiestas de Halloween, o mi sótano donde yo era un Jedi o un Master Chief, donde todos éramos el héroe que queríamos ser. Ahí me golpeó en la frente: acá, un chico de menos de años, que estaba creando su identidad y cuidar a su familia, que quería a un protector, a alguien que nos cuide, que sea como él pero no, que sea eso que él aspiraba a ser. Superman le habla muy puntual a la gente de diferentes formas: sus raíces, su conexión a lo judío, u otras lecturas, apuntan que Superman representa tanto que somos cuando brillamos, pero también que podemos ser en nuestra simpleza más pura, cuando encontramos esas cosas simples que nos conectan y nos unen.