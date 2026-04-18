“Hay que sacudir una industria que está estancada”

Hay algo en la manera en que Armando Bo, un nombre que viene de cuatro generaciones de cine, que ha ganado un Oscar y que lejos de encargos ha generado un recorrido personal en nuestro cine, al hablar de la industria que no suena a entusiasmo tecnológico sino a ganas de alterar modos. No hay épica inicial, sino diagnóstico. “Es muy difícil encontrar el lugar para hacer una película, para hacer tu película”, dice, casi como quien describe una condición estructural más que un problema circunstancial. En ese punto, Shorta –el proyecto que desarrolla junto a Tomás Escobar y Ariel Arrieta– aparece menos como una innovación de formato que como una respuesta a ese bloqueo: una forma de producir más, más rápido y con menos fricción en una industria que, según los tres, se volvió lenta, restrictiva y cada vez más difícil de habitar.

La idea no nace en abstracto sino en la observación concreta de un cambio. Escobar lo ubica en un viaje a China, donde las series verticales ya funcionaban como consumo masivo: capítulos breves, pensados para el celular, con una lógica narrativa adaptada a la fragmentación del tiempo cotidiano. “Ahí vimos claramente que la forma de consumir estaba cambiando”, dice. Pero lo que podría haber quedado en una adaptación de tendencia se transforma en otra cosa cuando entra Bo: “El hecho de pensar en una pantalla más chica y en tiempos más cortos no significa resignar calidad”, insiste. “Al contrario, hay una oportunidad de volver a poner el foco en las historias”. En ese cruce aparece la primera tensión productiva del proyecto: tomar un formato asociado a lo liviano o lo inmediato y empujarlo hacia una lógica de construcción narrativa más exigente.

Ese desplazamiento se vuelve visible en el modo en que Shorta se organiza. No es solo una plataforma de exhibición sino una estructura de producción que, en pocos meses, activó decenas de rodajes. El número –48 ficciones en seis meses– no es solo un dato cuantitativo sino una señal de escala. Escobar lo describe casi como una maquinaria: vestuario, maquillaje, directores, actores, locaciones, postproducción. Una cadena que empieza a moverse en un contexto donde, como señala Bo, “hay muchísima gente que quiere trabajar y no encuentra dónde”. La velocidad, en ese sentido, no es solo una característica del formato sino una intervención directa sobre el ritmo de la industria.

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PODER FILMAR. Bo vuelve una y otra vez sobre ese punto, pero no desde la teoría sino desde su propia experiencia. “Hacer una película puede llevarte dos, tres o diez años”, dice. “Y muchas veces no sabés si después vas a poder seguir trabajando”. La comparación con Shorta no es casual: “Acá podés hacer, probar, equivocarte, volver a hacer. Eso cambia completamente la lógica”. En esa frase aparece una de las ideas más insistentes del proyecto: el error como parte constitutiva del proceso. Donde el sistema tradicional concentra el riesgo en pocos proyectos de alta inversión, Shorta lo distribuye en muchos proyectos de menor escala, permitiendo una dinámica de prueba constante.

Arrieta lo traduce en términos de modelo: “Podemos asumir muchos más riesgos porque no dependemos de que todo salga perfecto”. Esa capacidad de probar –de fallar rápido, de ajustar, de volver a intentar– introduce una lógica más cercana a la cultura digital que al cine industrial. Pero Bo se encarga de marcar que no se trata solo de eficiencia: “Hay un montón de historias que no se están contando porque no hay espacio. Esto viene a abrir ese espacio”. La palabra “abrir” aparece repetida, casi como un mantra, y funciona como eje político del proyecto: abrir producción, abrir distribución, abrir acceso.

Esa apertura también redefine quién puede participar. Escobar insiste en la búsqueda de nuevas voces, de creadores que no necesariamente vienen del circuito tradicional. “Hay gente con muchísimo talento que nunca filmó”, dice. “Y ahora puede hacerlo”. En ese punto, Shorta se corre deliberadamente de la lógica de curaduría cerrada y apuesta a una expansión del campo. Bo lo sintetiza con una frase que condensa el espíritu del proyecto: “Esto viene a abrirle la puerta a mucha gente”.

Pero la puerta no es solo de entrada, sino también de circulación. Uno de los problemas estructurales que Bo señala con más énfasis es el de la distribución: “Podés hacer una película, pero después no sabés dónde mostrarla”. En ese sentido, el formato vertical pensado para el celular no es solo una elección estética, sino una estrategia de alcance. “Estamos hablando de millones de personas viendo contenido desde el teléfono”, dice Escobar. Una escala que redefine las reglas del juego y que, según los tres, permite que las historias viajen de otra manera.

Arrieta agrega una capa más: la relación con la audiencia. “Hoy podés construir comunidad mientras contás la historia”, explica. “Podés ver qué funciona, qué no, ajustar en tiempo real”. Ese feedback inmediato introduce una dimensión nueva en el proceso creativo, donde la distancia entre producción y recepción se acorta drásticamente. Bo, sin embargo, vuelve a llevar la discusión hacia un terreno más amplio: “La ficción tiene que volver a pelear. Hoy compite con todo: redes, videojuegos, contenido constante. Y tiene que encontrar la forma de estar ahí”.

En ese “estar ahí” se juega, para él, algo más que un formato. Se juega la posibilidad de reactivar una industria que percibe como estancada. “Hay cada vez más gente que quiere ser cineasta y cada vez menos oportunidades”, dice. La frase no suena a lamento sino a diagnóstico de época. Y SHORTA, en ese marco, se presenta como una intervención concreta: una forma de generar volumen, de multiplicar experiencias, de producir más allá de los filtros tradicionales.

Hacia el final, cuando se les pregunta por el orgullo, las respuestas vuelven a converger. Escobar habla del impacto en términos de producción: la cantidad de ficciones, de equipos, de trabajo generado. Arrieta proyecta hacia el futuro: la posibilidad de que lo que hoy parece pequeño crezca exponencialmente. Pero Bo vuelve a una imagen más inmediata: “Ver a la gente trabajando”. No hay metáfora ni abstracción. Solo esa escena: actores, técnicos, directores en movimiento. Una maquinaria que se activa.

“Estamos en el momento justo”, dice. Y por primera vez en toda la conversación, suena menos a diagnóstico que a apuesta.