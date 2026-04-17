Después de años de espera, teorías cruzadas y múltiples retrasos en el rodaje, Euphoria volvió a la pantalla con su tercera temporada, que ya comenzó a emitirse el domingo 12 de abril. El estreno marcó el regreso de una de las ficciones más influyentes de la última década y abrió una etapa decisiva para una historia que, según todo indica, se encamina a su cierre definitivo.

La nueva entrega retoma el universo creado por Sam Levinson con un tono más adulto y una narrativa que da un salto temporal de cinco años. Lejos de los pasillos de la secundaria, los personajes enfrentan ahora las consecuencias irreversibles de sus decisiones juveniles, en un mundo más hostil, violento y despojado de ilusiones.

Para el público argentino, el estreno se produjo en simultáneo con Estados Unidos y mantiene el esquema clásico de HBO de un episodio nuevo cada domingo. Esa estrategia sostiene la conversación semana a semana y potencia el impacto de una temporada atravesada por conflictos narrativos, controversias públicas y reacciones encontradas de la crítica.

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Cómo sigue la trama de Euphoria: un salto al futuro sin redención

El tráiler dejó en claro que el paso del tiempo no trajo calma a East Highland. La historia se reubica cinco años después de la graduación y muestra a personajes atravesados por decisiones que ya no tienen vuelta atrás.

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El cambio más drástico es el de Rue Bennett, interpretada por Zendaya. Lejos de la secundaria, ahora vive en México, sobrevive con trabajos ocasionales y arrastra una deuda millonaria con la narcotraficante Laurie. En uno de los adelantos más comentados, la protagonista sentencia: “Cuando hacés un pacto con el diablo, no hay vuelta atrás”, mientras se la ve atrapada en un entorno de violencia y guerra de bandas.

Cassie Howard y Nate Jacobs, en la piel de Sydney Sweeney y Jacob Elordi, aparecen casados y viviendo una aparente estabilidad suburbana. Sin embargo, ese equilibrio se rompe cuando Nate descubre que su esposa es creadora de contenido erótico en OnlyFans. En una escena clave, él la enfrenta con una frase que se volvió viral: “Trabajo todo el día y mi prometida está con las piernas abiertas en internet”, a lo que Cassie responde con frialdad: “Solo estaba creando contenido”.

Jules, interpretada por Hunter Schafer, estudia arte en una prestigiosa escuela y lidia con la presión creativa y la soledad, mientras intenta consolidarse como pintora. Maddy, en tanto, da el salto a Hollywood y trabaja en una agencia de talentos, un mundo que le exige sacrificios que no está dispuesta a aceptar.

El regreso de "Euphoria" muestra a sus personajes cinco años después, con conflictos más adultos y un tono más oscuro.

La temporada también suma figuras internacionales como Sharon Stone y Natasha Lyonne, además del debut actoral de Rosalía, quien interpreta a una trabajadora de un club nocturno. Todo converge en un relato más adulto, sin concesiones y con un tono claramente más oscuro.

Cuándo se estrenan los capítulos y a qué hora verlos en Argentina

La tercera temporada de Euphoria comenzó oficialmente el domingo 12 de abril de 2026. El estreno fue simultáneo en todo el mundo, tanto en la plataforma como en la señal de cable de HBO, con el objetivo de evitar spoilers masivos.

En Argentina, los episodios se estrenan a las 22 horas, siguiendo el esquema de un capítulo nuevo cada domingo. HBO no lanzó la temporada completa de una sola vez y mantiene el formato semanal que ya es marca registrada de la serie.

El segundo episodio, titulado “America My Dream”, se estrena el domingo 19 de abril, también en simultáneo a nivel global.

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La temporada está compuesta por ocho episodios, con el siguiente calendario confirmado:

Capítulo 1 (Ándale): 12 de abril

Capítulo 2 (America My Dream): 19 de abril

Capítulo 3 (The Ballad of Paladin): 26 de abril

Capítulo 4 (Kitty Likes to Dance): 3 de mayo

Capítulo 5 (This Little Piggy): 10 de mayo

Capítulo 6 (Stand Still and See): 17 de mayo

Capítulo 7 (Rain or Shine): 24 de mayo

Capítulo 8 (In God We Trust): 31 de mayo

Aunque HBO no lo confirmó de manera oficial, el tono narrativo y la estructura del lanzamiento refuerzan la idea de que se trata de la última temporada.

Críticas, polémicas y un regreso que dividió a la audiencia

El regreso de Euphoria no fue celebrado de forma unánime. En sus primeras semanas, la temporada 3 debutó con un 48% de aprobación en Rotten Tomatoes, muy por debajo del 80% de la primera temporada y del 78% de la segunda.

La tercera temporada de "Euphoria" tendrá ocho capítulos que se estrenarán semanalmente.

Desde New York Post fueron lapidarios y la calificaron como “un desastre total”, señalando que “si buscás coherencia narrativa y consistencia en los personajes, la tercera temporada te dejará con ganas de más”. En la misma línea, TV Guide se preguntó: “Al ver cómo este grupo de amigos fracturado se reúne de nuevo, uno se pregunta qué les queda por decirse”.

Vulture apuntó que “los episodios resultan excesivamente lentos debido a la narración dolorosamente expositiva de Rue y a la tensión sin resolver entre la dinámica conocida y el nuevo género al que se incorporó la serie”. The Hollywood Reporter fue aún más crítico: “La serie se ha vuelto cada vez más ajetreada, sin que eso la haga más interesante”.

En contraste, The Independent destacó que “Euphoria asume sus contradicciones y, en esta última temporada, demuestra que las ha dominado”, aunque reconoció que el tono general es más áspero y menos empático.

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A la discusión crítica se sumó la polémica por la trama de Cassie y OnlyFans, especialmente tras viralizarse imágenes donde se la ve creando contenido vestida de perro y de bebé. Levinson defendió públicamente el enfoque y explicó: “Lo que siempre buscamos fue encontrar otra capa de absurdo que pudiéramos integrar, de modo que no estuviéramos completamente dentro de su fantasía o ilusión; la idea es salir de ahí, romper la pared”. Además, reconoció: “OnlyFans tiene su propia estética y elevar esa estética al estilo de la serie es un desafío, no voy a negarlo”.

También volvió al centro de la escena la salida de Barbie Ferreira, quien explicó que dejar la serie “no fue dramático” y que prefirió irse antes que quedarse “esperando como un personaje de fondo”, remarcando su decisión de priorizar el cine independiente.

RV/ff